به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی صبح سه‌شنبه در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی که در مدرسه ماندگار امام صادق(ع) با حضور حجت الاسلام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: امر تعلیم و تربیت یک امر جامعی است که همه باید در آن دخالت داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید در راستای توسعه امر تعلیم همه تلاش کنند، گفت: زمانی که آموزش به نحو درست صورت بگیرد در امنیت و انضباط و حتی ترافیک به مشکل بر نمی‌خوریم.

فرمانده نیروی انتظامی استان قم تصریح کرد: پلیس همانند سایر ارگان‌ها مأموریت‌هایی در این جهت داشته است و اقداماتی را برای باز گشایی مدارس انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس برای عبور و مرور دانش آموزان و امنیت آن‌ها اقداماتی را پیش بینی کرده است، افزود: با باز گشایی مدارس عوامل نیروی انتظامی در بیش از 90 نقطه حضور دارند تا همچنان نظم بر قرار باشد.

سردار مجتبایی گفت: شهرداری ترسیم و ترمیم خط کشی خیابان‌ها به ویژه خط کشی جلوی مدارس را انجام داده است.

وی عنوان کرد: در مورد سرویس مدارس اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است و به بیش از 2200 سرویس برای مدارس احتیاج است که باید به پلیس معرفی شوند تا صلاحیت آنها تأیید شود و بتوانند کار خود را آغاز کنند.

شروع کار 1300 واحد آموزشی در قم

حمید رضا سوری، معاون آموزش و پرورش قم نیز در سخنانی بهار تعلیم و تربیت را که با هفته دفاع مقدس مقارن شده است به همه معلمان و دانش آموزان تبریک گفت.

وی اظهار کرد: اکنون در قم دانش آموزان در 1300 واحد آموزشی تحصیل را شروع می‌کنند و امروز پروژه مهر به همت وزارت آموزش و پرورش در 250 واحد آموزشی استان که اکثر آنها در حاشیه شهر هستند کار خود را آغاز می‌کنند.

