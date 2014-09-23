  1. استانها
  2. قم
۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

سردار مجتبایی:

صلاحیت سرویس‌های مدارس باید توسط پلیس تأیید شود

صلاحیت سرویس‌های مدارس باید توسط پلیس تأیید شود

قم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان قم گفت: باید هرچه زود‌تر سرویس‌های مدارس به پلیس انتظامی معرفی شوند تا صلاحیت آن‌ها تأیید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی صبح سه‌شنبه در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی که در مدرسه ماندگار امام صادق(ع) با حضور حجت الاسلام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: امر تعلیم و تربیت یک امر جامعی است که همه باید در آن دخالت داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید در راستای توسعه امر تعلیم همه تلاش کنند، گفت: زمانی که آموزش به نحو درست صورت بگیرد در امنیت و انضباط و حتی ترافیک به مشکل بر نمی‌خوریم.

فرمانده نیروی انتظامی استان قم تصریح کرد: پلیس همانند سایر ارگان‌ها مأموریت‌هایی در این جهت داشته است و اقداماتی را برای باز گشایی مدارس انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس برای عبور و مرور دانش آموزان و امنیت آن‌ها اقداماتی را پیش بینی کرده است، افزود: با باز گشایی مدارس عوامل نیروی انتظامی در بیش از 90 نقطه حضور دارند تا همچنان نظم بر قرار باشد.

سردار مجتبایی گفت: شهرداری ترسیم و ترمیم خط کشی خیابان‌ها به ویژه خط کشی جلوی مدارس را انجام داده است.

وی عنوان کرد: در مورد سرویس مدارس اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است و به بیش از 2200 سرویس برای مدارس احتیاج است که باید به پلیس معرفی شوند تا صلاحیت آنها تأیید شود و بتوانند کار خود را آغاز کنند.

شروع کار 1300 واحد آموزشی در قم

حمید رضا سوری، معاون آموزش و پرورش قم نیز در سخنانی بهار تعلیم و تربیت را که با هفته دفاع مقدس مقارن شده است به همه معلمان و دانش آموزان تبریک گفت.

وی اظهار کرد: اکنون در قم دانش آموزان در 1300 واحد آموزشی تحصیل را شروع می‌کنند و امروز پروژه مهر به همت وزارت آموزش و پرورش در 250 واحد آموزشی استان که اکثر آنها در حاشیه شهر هستند کار خود را آغاز می‌کنند.
 

کد خبر 2375926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها