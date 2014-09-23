سرانه هزینه یک دانش آموز استثنائی چهار برابر افراد دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی ظهر سه شنبه در بازدید از مدرسه استثنائی کاشف شیراز، ادامه داد: در حالی که سالانه برای یک دانش آموز عادی یک میلیون تومان هزینه می شود، مقدار این هزینه برای هر دانش آموز استثنائی حدود پنج میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: باید در برابر این هزینه ها خروجی های خوبی نیز از این دانش آموزان داشت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور بیان کرد: امیدوارم بتوانیم در زمینه اشتغال دانش آموزان استثنائی کاری انجام دهیم که اگر آن ها را قوی کنیم شرایط این امر فراهم می شود.

قدمی تصریح کرد: طی شش، هفت سال گذشته در سازمان نه تنها کار جدیدی انجام نشده بلکه چیزهایی را که قبل از آن نیز داشته ایم از بین برده اند و باید در بعضی زمینه ها حدود سه چهار سال کار کرد تا بتوان به شرایط قبلی بازگشت.

وی ابراز کرد: با کمک خیرین و مسئولان انجمنی راه اندازی کرده ایم که با کمک آنها بیمه درمان را برای کمک به کاشت حلزون گوش دانش آموزان استثنائی را دوباره راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور در ادامه گفت: ممکن است بگویند بیمه درمان به تو ربطی ندارد و در حیطه کاری تو نیست ولی من دنبال این کار هستم.

قدمی گفت: به دنبال این هستیم که تا آنجا که می توانیم مشکلات مدارس را مانند بحث سرویس کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه به موضوع آموزش تخصصی معلمان استثنائی توجه شده است، گفت: در مدارس استثنائی باید از متخصصان استفاده شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور گفت: برای مسابقات پارا المپیک استعدادیابی کنیم تا در مسابقات خارج از کشور با قدرت حضور یابیم و باید در این بخش سرمایه گذاری کنیم.

قدمی همچنین بیان کرد: باید به سرعت در بخش تشخیص اوتیسم عمل کنیم.

وی اظهار کرد: سعی داریم محتوای آموزشی را با کمک معلم ها بالا ببریم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور با تاکید بر اینکه فضای آموزشی مدارس استثنائی باید تخصصی باشد، ابراز داشت: مدیر مدارس باید به جای اینکه دنبال مسائل سرویس مدارس باشند، این موارد را پیگیری کنیم که البته کار سختی است.