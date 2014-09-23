به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور فرانسه که به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است با حسن روحانی ریس جمهور ایران دیدار می کند.

مقامات فرانسوی گفتند که به احتمال زیاد این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد و مسائلی شامل بحران کنونی عراق مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

همچنین روزنامه ایندیپندت نوشت:حسن روحانی رییس جمهور ایران و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار می کنند.

به نوشته این روزنامه این نخستین دیدار در این سطح بین مقامات ایران و انگلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است.

ایندیپندنت پیش بینی کرد؛ دیدار کامرون با روحانی سبب ایجاد دلسردی در اسراییل و همینطور کشورهای حوزه خلیج فارس شود.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، دیدار مذکور در راستای تلاش های انگلیس و آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه گروه شبه نظامی داعش در عراق و سوریه صورت می گیرد.

ایندیپندنت به نقل از منابع نخست وزیری انگلیس نوشت: انتظار می رود کامرون در جریان دیدار با روحانی ضمن درخواست از تهران برای پایان دادن به حمایت هایش از دولت بشار اسد در سوریه، خواستار انعطاف پذیری ایران در باره برنامه هسته ای خود بشود.