کسب مدال های رنگارنگ، نمونه ای از استعداد دانش آموزان البرزی است

به گزارش مهر، خسرو ساکی در جشن بازگشایی مدارس در دبیرستان دخترانه شاهد عصمت ناحیه سه کرج با اشاره به تقارن مهر با آغاز هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس بهترین مدرسه ایثار و آزادگی است و تقارن آن با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس موجب دلگرمی نوجوانان و آینده سازان ایران اسلامی است.



این مسئول در ادامه به موفقیت های دانش آموزان البرزی اشاره کرد و گفت: کسب 12 مدال طلا، دو مدال نقره، چهار مدال برنز در المپیاد های علمی، 28 مقام کشوری در مسابقات نماز، قرآن و عترت، 52 مقام کشوری در مسابقات فرهنگی- هنری، 20 مقام تیمی و 80 مقام انفرادی در مسابقات ورزشی کشوری نمونه بارزی از این موفقیت ها به شمار می رود.



ساکی موفقیت های حاصله از سوی دانش آموزان را نمونه بارز استعدادها و توانایی های فرزندان ایران در استان البرز دانست و افزود: امیدواریم با توکل بر خداوند متعال، رهنمودهای مقام معظم رهبری و همفکری همکاران در پی گیری سیاست های پنج گانه وزارت آموزش و پرورش با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال تحصیلی جدید شاهد موفقیت های هرچه بیشتر دانش آموزان در مسیر اهداف سند بنیادین باشیم.

کم رنگ شدن ارزش های دینی آفتی جدی برای دانش آموزان است

محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا نیز در سخنان کوتاهی اظهار داشت: دانش آموزان عمل به آیات قرآن و آموزه های دینی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه کم رنگ شدن نقش ارزش های دینی در زندگی دانش آموزان آفتی جدی برای آنان تلقی می شود، گفت: در کنار آموزش دانش آموزان نباید از معنویت و تقویت ارزشهای معنوی و دینی در دانش آموزان غافل شد.



