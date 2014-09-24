محمد جواد طاهری کارگردان نمایش «گوهر» درباره چگونگی روی صحنه بردن این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «گوهر» نوشته حسین فدایی حسین است که کارگردانی آن از طرف موسسه فرهنگی هنری پرواز به من پیشنهاد شد. بعد از خواندن متن متوجه شدم که این اثر نمایشی با تغییراتی امکان اجرای متفاوتی را برای من فراهم می کند اما متاسفانه به دلیل تاکیدی که موسسه سفارش دهنده مبنی بر انتقال برخی مفاهیم مد نظر داشت در نهایت مجبور شدیم به متن اصلی اکتفا کرده و نمایش را بدون تغییرات به صحنه ببریم.

وی افزود: این نمایش اثری رئالیستی است و روی موضوع عفاف و حجاب تاکید ویژه ای دارد. «گوهر» داستان دختر دانشجوی تئاتری است که به بهانه تحقیق درباره‌ پایان‌نامه‌اش اما در اصل به قصد سرقت خنجر عتیقه‌ای وارد خانه‌ای می‌شود که اهالی خانه در تدارک برپایی مجلس تعزیه زنانه‌ای هستند. این موقعیت او را با چالش تازه‌ای روبرو می‌کند. این دختر با «معین البکاء» تعزیه زنانه که زنی به نام مهین است آشنا شده و این زن که قصد دختر از ورود به خانه را می داند داستان زندگی خودش را البته با نامی مستعار برای او تعریف می کند و توضیح می دهد که چطور از آوازه خانی به تعزیه خوانی روی آورده است...

این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه این نمایشنامه برای اولین بار است که به صحنه می رود، عنوان کرد: معتقدم که موضوعات بیان شده در نمایشنامه و حتی شخصیت پردازی ها می توانست پیچیده تر مطرح شوند و حسین فدایی حسین نویسنده اثر هم به ما اجازه تغییر در متن را داده بود تا جایی که من و محمد روشنی بر اساس این نمایشنامه متن تازه ای نوشتیم که تم سیاسی - اجتماعی پررنگی داشت اما باز هم به متن فعلی برای اجرای عمومی اکتفا کردیم.

طاهری ادامه داد: همه تلاشم را کردم که در کارگردانی این نمایش وجوه دراماتیک کار را قوی کنم که امیدوارم مخاطبان از دیدن این اثر نمایشی لذت ببرند. معتقدم اگر قرار است درباره موضوعی مثل حجاب و عفاف که همه ما هم به آن معتقد هستیم بحث شود باید از سطحی نگری و کلیشه ها فاصله بگیریم و نگاه سفارشی را از روی موضوع اثر برداریم. چون اگر به یک موضوع به شکل سطحی و سفارشی نگاه شود کار دلچسپ نخواهد شد و مخاطب از اثر دلزده می شود.

کارگردان نمایش «حنانه» با اشاره به کلیشه ای شدن نمایشهای مذهبی و دینی بیان کرد: ما باید مخاطبانمان را شناسایی کنیم و نیازهایشان را به درستی بشناسیم. باید ببینیم نگاه جوان امروز به مسائل مختلف چگونه است. اگر با دیدگاه و جهان بینی نسل جدید آشنا نباشیم و تلاش نکنیم خودمان را همسو با آنها کنیم قطعا نمی توانیم به شکل مستقیم روی آنها تاثیرگذار باشیم.

طاهری در پایان صحبتهایش یادآور شد: تلاش کردم در اجرای این نمایش از لحاظ کارگردانی و رعایت ریتم مناسب داستان را به شیوه ای جذاب روایت کنم اما خودم به ضعف های کار واقف هستم. از گروه بازیگران و عوامل پشت صحنه نمایش نیز بسیار راضی هستم و از آنها برای همراهی و یاری شان سپاسگزارم.

نمایش «گوهر» نوشته‌ سیدحسین فدایی حسین و با کارگردانی سید محمدجواد طاهری از 30 شهریور تا 7 مهرماه ساعت 18:30 در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می رود.

ریحانه سلامت، فاطمه سرلک، نرگس امینی و بهنام شرفی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین محسن میرزایی آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارد.