زنگ پاکبان در قم به صدا در آمد/ ماه مهر با بوی پاگیزگی از راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح زود بیدار شده، هنوز عادت به سحرخیزی ندارد، روزهای قبل نه از زود بیدار شدن خبری بود و نه از غرولندهای مادر، «دیشب چند بار گفتم زود بخواب»، «خوب نیست روز اول دیر برسی»، «باید صبحانه هم بخوری»... توصیه‌های مادر تمامی نداشت... چشمان پف آلودش را کم کم باز کرد و کیف و فرم مدرسه را گوشه اتاق آماده دید.. امروز روز اول مهر است.. باز هم بوی ماه مهر.. بوی مدرسه...

دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی صبح سه‌شنبه در اولین روز سال تحصیلی خود یک مهمان داشتند... مهمانشان وکیل و وزیر و مسئول نبود.. مهمانشان یک پاکبان بود... فردی که روز‌ها و شب‌ها خیابان‌ها را جارو می‌کشد و کیسه‌های زباله را از سر کوچه و مقابل درب خانه‌ها جمع آوری می‌کند تا کوچه‌ها از تمیزی برق بزند، مردان نارنجی پوشی که جارو‌هایشان همدم شب‌ها و روز‌هایشان است.

رضا امیدی فر، یکی از پاکبان‌های شهر قم امروز مهمان مدرسه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی بود.

وی در جمع دانش آموزان این مدرسه از اهمیت مسئله تفکیک گفت و از دانش آموزان خواست که زباله‌های خشک و‌ تر را بشناسند و در زمینه نظافت شهری، یار پاکبانان باشند.

امیدی فر که با لباس نارنجی‌اش به مدرسه آمده بود، به دانش آموزان گفت که اهمیت به مسئله نظافت و پاکیزگی شهر، به نفع خود آن‌ها و خانواده‌هایشان است چرا که شهر تمیز هم مانند یک موجود زنده نفس می‌کشد و در شهر تمیز، شهروندان سالم زندگی می‌کنند.

امیدی فر زنگ اولین روز مدرسه 200 نفری علامه طباطبایی را به صدا در آورد تا توجه به پاکیزگی و نظافت شهر و مدرسه همواره در خاطره دانش آموزان باقی بماند.

دانش آموزان سفیران پاکیزگی در خانه و مدرسه هستند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند قم در این مراسم، دانش آموزان را به اهمیت مسئولیت و فعالیت پاکبانان توجه داد و گفت: پاکبانان در کار پاکسازی محیط شهری از آلاینده‌های گوناگون تلاش‌های بسیاری را انجام می‌دهند، لذا مردم باید برای این قشر حرمت و ارزش خاصی قائل شوند.

رضا بامداد اصل با بیان اینکه مشارکت در بحث نظافت محیط شهر باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، افزود: تمام افراد جامعه باید با توجه به ارزش و اهمیت پاکیزگی شهر، پاکبانان را در این زمینه یاری کنند.

«شهر اگر امروز تمیز است و مشکلی در رفت و روب وجود ندارد، به دلیل زحمات افرادی است که شبانه روز در کوچه پس کوچه‌های شهر زحمت می‌کشند»، بامداد اصل با بیان این جملات اضافه کرد: در شهر قم هزار و 500 پاکبان فعالیت می‌کنند.

سازمان مدیریت پسماند قم، تلاش دارد در سال 93 و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را همانند سال‌های گذشته مورد اهتمام قرار دهد و برگزاری مراسم نمادین نواختن زنگ پاکبان به عنوان مدخل این برنامه‌ها است.

مدیرعامل سامَپ قم عنوان کرد: یکی از مسائل و دغدغه‌های شهرداری و سازمان مدیریت پسماند بحث تفکیک زباله است و دانش آموزان می‌توانند به عنوان سفیران پاکیزگی عمل کرده و علاوه بر اهتمام خود به مسئله فرهنگ شهروندی و نظافت شهری، خانواده‌های خویش را با این موضوعات آشنا کنند.

بامداد اصل از دانش آموزان خواست که زباله‌های خشک و‌تر را بشناسند و در تفکیک و جداسازی آن‌ها دقت لازم را به عمل آورند تا از مشکلات زیست محیطی جلوگیری شود و چهره شهر به زیبایی روشن شود.

به گفته مدیر عامل سامَپ قم، اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، تمام بودجه فرهنگی خود را صرف فرهنگسازی در زمینه اهمیت موضوع نظافت شهری برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی کنند، بازخورد آن در سال‌های آتی قابل مشاهده و اهمیت است.