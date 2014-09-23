مخدوش شدن ارتباط عاطفي دانش آموزان با جامعه فرهنگي

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدايي صبح امروز در مراسم نواخته شدن زنگ آغازين مدرسه كه در مدرسه دخترانه ابتدايي ستايش روستاي غيزانه آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز برگزار شده بود، اظهار كرد: استان خوزستان به لحاظ جايگاه و رتبه هاي ارزيابي شده در بخش آموزش و پرورش جايگاه مناسبي ندارد.
وي افزود: انتظار استمداد و كمك داريم تا امكاناتي توسط خيرين، سازمان ها و اوليا فراهم شود و در كنار دولت شان و منزلت جامعه فرهنگي و دانش آموزان كه به عنوان امانت دست ما هستند مراعات شود.
استاندار خوزستان تصريح كرد: برنامه ريزي كرديم تا از تمام امكانات دولتي، مردمي و ساير امكانات بتوانيم براي ارتقا وضعيت فعلي آموزش و پرورش استفاده كنيم. البته در كنار فراهم شدن اين امكانات بايد به معلمان نيز بايد رسيدگي شود.
مقتدايي خاطرنشان كرد: انتظار من از جامعه فرهنگي اين است كه با كمبود امكانات و محدوديت ها به گونه اي برخورد كنند كه رافع مسئوليت خود نباشد. روابط جامعه فرهنگي ما در بخش ارتباط عاطفي دانش آموزان و جامعه فرهنگي و اوليا مخدوش شده است. دانش آموزان وقتي خاطره ها را مرور مي كنند بدانند چه كسي برايشان زحمت كشيده تا به جايگاه فعلي رسيده اند.
وي عنوان كرد: اميدوارم با همتي كه شوراي آموزش و پرورش خوزستان دارد جايگاه سخت افزاري و سطح آموزشي استان متفاوت با سال هاي گذشته باشد.
استاندار خوزستان بيان كرد: آموزش و پرورش به لحاظ قانون شاید مجاز نباشد رسما امکانی را در خانواده ها طلب کنند ولی قطعا خود خانواده ها باید به آموزش و پرورش کمک کنند البته فقط بخش هایی که تمکن مالی دارند.
مقتدايي اذعان كرد: امروز به اینجا آمدیم تا ثابت کنیم که توجه ویژه ای به مناطق محروم داریم. در پایتخت اقتصاد و استاني که داراي بزرگترین مخزن نفتی کشور است شرایط مردم و دانش آموزان اصلا مطلوب نیست. مردم خوزستان محروم نبوده بلکه مظلوم هستند و شرایط آموزش و پرورش استاني كه بر بزرگترين مخازن نفتي واقع شده است نباید اینگونه باشد.
وي يادآور شد: امیدواریم همه دست به دست هم دهند و با کمک یکدیگر امکانات جدید را ایجاد کنند و امید داریم با توجه به اینکه وضعیت استان رو به پیشرفت است آموزش و پرورش نیز جزو اولویت های اول استان قرار گیرد. مسئولان باید کاري كنند تا آیندگان فکر نکنند که مسئولان تعلل داشته اند.
