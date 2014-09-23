مصدومیت بیش از 2 هزار نفر در حوادث رانندگی کردستان

غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد 2 هزار و 186 نفر مصدوم ناشی از حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.

وی اظهارداشت: در پنج ماهه نخست سال گذشته 2 هزار و 462 نفر مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی در سطح استان مراجعه کردند.

وی عنوان کرد: تعداد مراجعه کنندگان مصدوم ناشی از حوادث رانندگی در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان ادامه داد: از کل مصدومین حوادث رانندگی 5 ماهه امسال یک هزار و 578 نفر مرد و 608 مورد دیگر زن بودند.

همایون پور بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال 92 از کل 2 هزار و 462 نفر مصدومین حوادث رانندگی یک هزار و 767 نفر مرد و 695 نفر دیگر زن بودند.