بررسی اما و اگرهای نمایش چهره معصومین در مستند «تصویر معصوم»

حمیدرضا علیخانی که قصد دارد فیلم مستند «تصویر معصوم» را با موضوع نمایش تصویر معصومین در سینما و تلویزیون کارگردانی کند درباره کم و کیف ساخت این مستند به خبرنگار مهر گفت: ساخت فیلم و سریال هایی با موضوع مسایل مذهبی و شناساندن سیره زندگی اهل بیت از جمله دغدغه های همیشگی فیلمسازان سینمای ایران بوده است ولی در این بین مساله نشان دادن چهره معصومین از جمله چالش‌هایی است که هیچگاه درباره این موضوع راهکار مناسبی در اختیار فیلمسازان قرار نگرفته است.

این مستندساز ادامه داد: البته بسیاری از مستندسازان ترجیح می‌دهند که وارد این موضوع نشوند اما من برای اینکه به دغدغه‌های خودم پاسخ دهم خواستم که این موضوع را در قالب فیلم مستند مطرح کنم، بنابراین در این فیلم مستند سراغ علما، کارشناسان دینی و برخی از فیلمسازان که در کارنامه کاری خود با این مساله مواجه بوده اند، خواهم رفت. مساله استفاده از چهره معصومین در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی از جمله مباحثی است که در این فیلم مستند در گفتگو با کارشناسان دینی و همچنین برخی از فیلمسازانی که در این حیطه فیلم ساخته‌اند درباره آن به بحث و تبادل نظر می‌پردازیم.

به گفته علیخانی، فیلمسازانی چون داود میرباقری، احمدرضا درویش، مهدی فخیم زاده برای گفتگو در نظر گرفته شده‌اند که تاکنون میرباقری پاسخ مثبت داده است.

وی در پاسخ به این که آیا ابعاد بین المللی موضوع هم در مستند «تصویر عصوم» مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ گفت: در پژوهش های انجام شده این نکته هم در نظر گرفته شده است زیرا در فیلم ها و سریال های خارجی چهره حضرت مسیح(ع) و به تازگی چهره حضرت نوح (ع) نشان داده شده است.

علیخانی اضافه کرد: از نظر من این مساله هنوز در ساخت فیلم ها و سریال های تاریخی و مذهبی حل نشده است و از اولین فیلم با این موضوع که به نام «سفیر» پس از انقلاب ساخته شده و درباره نماینده امام حسین (ع) است این سوال وجود داشته و در ساخت فیلم هایی چون «روز واقعه»، سریال تاریخی و مذهبی «امام علی(ع)»، «تنهاترین سردار»، «ولایت عشق» همچنان این سوال وجود داشته و سال گذشته در نمایش فیلم «رستاخیز» نشان دادن چهره عباس (ع) سئوال برانگیز شد.

این کارگردان در پایان عنوان کرد: ساخت این فیلم مستند را اواسط مهرماه آغاز می‌کنم و طبق برنامه ریزی های انجام شده تصویربرداری آن یک ماه طول می کشد.