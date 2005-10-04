قاليباف: نمايندگان قوانيني تصويب كنند كه به شوراي شهر و شهرداري كمك كند// مظفر: نسبت به موفقيت شهردار تهران خوشبينم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين جلسه

حسين مظفر ضمن خير مقدم به شهردار تهران و تبريك انتصاب وي، اهميت اداره شهر بزرگ تهران به عنوان پايتخت و پيشاني كشور را يادآور شد و گفت: مسائل مبتلا به تهران از جمله بحث معضل ترافيك، بافتهاي فرسوده، ساماندهي مسائل فرهنگي و اجتماعي شهر، حمل و نقل درون شهري، آلودگي هوا و ... از جمله معضلات تهران است كه در اين راستا احتياج به مساعدتي دوسويه ميان شهرداري تهران و نمايندگان اين استان احساس مي‌شود

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بنا بر اين گزارش ، شهردار تهران پس از اتمام جلسه‌ مشترك خود با نمايندگان استان تهران به خبرنگاران گفت: هويت شهري، معماري و شهرسازي ، ساخت و سازهاي غيرقانوني، آسيب‌ هاي اجتماعي، ترافيك و ديگر مشكلات شهر از جمله مباحث مهم مطرح شده در اين جلسه بود .

قاليباف اين جلسه را مفيد و مثبت ارزيابي كرد و با تاكيد بر اينكه درباره مهمترين مشكلات و اولويت هاي تهران از نظر نمايندگان مجلس و شهرداري اجماع وجود دارد،ا براز اميدواري كرد كه با تداوم اين جلسات راهكاري براي مشكلات و عضلات شهر تهران يافت شود

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شهردار تهران درپاسخ به سئوالي درباره انتظارات خود از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: طبيعي است كه حداقل انتظار ما از نمايندگان مردم در مجلس در بحث مربوط به قانون و قانونگذاري و لوايحي است كه مي‌توانند به شوراي شهر و شهرداري كمك كنند

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اين گزارش مي افزايد؛ مظفر نيز در پايان اين نشست با تاكيد بر لزوم برگزاري جلسه مشترك نمايندگان استان تهران با شهردار جديد اين شهر و با مثبت ارزيابي كردن اين جلسه، در جمع خبرنگاران گفت: بحث بافتهاي فرسوده، حمل و نقل درون شهري، معضل ترافيك، آسيب‌هاي اجتماعي، تكدي‌گري، مبارزه با اعتياد و كودكان خياباباني، ساخت و سازهاي بي‌رويه از جمله مسائل مطرح از سوي نمايندگان در اين جلسه بود .

نماينده‌ مردم تهران لزوم نگاه سيستمي به حل مشكلات تهران، پرهيز از برخوردهاي انفعالي و سطحي ‌نگري را مورد تأكيد همه‌ حاضران در اين جلسه عنوان كرد و افزود: يكي از بحث‌ها، بحث مشكل منابع مالي بود كه شهردار محترم مطرح ‌كردند كه نبود حمايتهاي مالي از يك طرف و از سوي ديگر جلوگيري از ساخت ‌وسازهاي بي‌رويه و عدم فروش تراكم باعث شده كه مشكلات مالي شهر تهران را افزايش دهد

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وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا قاليباف از عهده‌ مشكلات كلان شهري مثل تهران برخواهد آمد يا خير؟ گفت: به نظر مي ‌رسد اولا تجربه‌ گذشته‌ ايشان در نيروي انتظامي كه تجربه‌ موفقي بوده و ثانيا كسب بخش زيادي از آراء مردم در جريان انتخابات رياست جمهوري نهم بتواند زمينه‌هاي خوبي را براي ادامه‌ موفقيت ايشان در شهرداري تهران فراهم كند

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مظفر در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا در اين جلسه بحثي در خصوص مديران مياني شهرداري صورت گرفت يا خير؟ اظهار داشت: در اين باره صحبت نشد، زيرا ما نمايندگان شهر تهران دخالت در مديران اجرايي و در انتخاب مديران را جايز نمي ‌دانيم اما هماهنگي و همراهي و مساعدت در اين زمينه براي اصلاح مديريتها را طبعا انتظار و توقع داريم و در اين راستا آقاي قاليباف هم گفتند كه به اين هماهنگي‌ ها و همكاري ها و اظهارنظرها نيازمند هستم

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وي در خصوص چگونگي همكاري نمايندگان استان تهران با شهردار تهران براي مديريت اين شهر نيز، گفت: پيشنهاد ما اين بود كه چند كميته مشترك با حضور نمايندگاني از شهرداري تهران و نمايندگان مجلس تشكيل دهيم كه پيگيري اين امر به جلسات آينده موكول شد

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