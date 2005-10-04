قاليباف: نمايندگان قوانيني تصويب كنند كه به شوراي شهر و شهرداري كمك كند// مظفر: نسبت به موفقيت شهردار تهران خوشبينم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين جلسهحسين مظفر ضمن خير مقدم به شهردار تهران و تبريك انتصاب وي، اهميت اداره شهر بزرگ تهران به عنوان پايتخت و پيشاني كشور را يادآور شد و گفت: مسائل مبتلا به تهران از جمله بحث معضل ترافيك، بافتهاي فرسوده، ساماندهي مسائل فرهنگي و اجتماعي شهر، حمل و نقل درون شهري، آلودگي هوا و ... از جمله معضلات تهران است كه در اين راستا احتياج به مساعدتي دوسويه ميان شهرداري تهران و نمايندگان اين استان احساس ميشود.
بنا بر اين گزارش ، شهردار تهران پس از اتمام جلسه مشترك خود با نمايندگان استان تهران به خبرنگاران گفت: هويت شهري، معماري و شهرسازي ، ساخت و سازهاي غيرقانوني، آسيب هاي اجتماعي، ترافيك و ديگر مشكلات شهر از جمله مباحث مهم مطرح شده در اين جلسه بود.
قاليباف اين جلسه را مفيد و مثبت ارزيابي كرد و با تاكيد بر اينكه درباره مهمترين مشكلات و اولويت هاي تهران از نظر نمايندگان مجلس و شهرداري اجماع وجود دارد،ا براز اميدواري كرد كه با تداوم اين جلسات راهكاري براي مشكلات و عضلات شهر تهران يافت شود.
شهردار تهران درپاسخ به سئوالي درباره انتظارات خود از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: طبيعي است كه حداقل انتظار ما از نمايندگان مردم در مجلس در بحث مربوط به قانون و قانونگذاري و لوايحي است كه ميتوانند به شوراي شهر و شهرداري كمك كنند.
اين گزارش مي افزايد؛ مظفر نيز در پايان اين نشست با تاكيد بر لزوم برگزاري جلسه مشترك نمايندگان استان تهران با شهردار جديد اين شهر و با مثبت ارزيابي كردن اين جلسه، در جمع خبرنگاران گفت: بحث بافتهاي فرسوده، حمل و نقل درون شهري، معضل ترافيك، آسيبهاي اجتماعي، تكديگري، مبارزه با اعتياد و كودكان خياباباني، ساخت و سازهاي بيرويه از جمله مسائل مطرح از سوي نمايندگان در اين جلسه بود.
نماينده مردم تهران لزوم نگاه سيستمي به حل مشكلات تهران، پرهيز از برخوردهاي انفعالي و سطحي نگري را مورد تأكيد همه حاضران در اين جلسه عنوان كرد و افزود: يكي از بحثها، بحث مشكل منابع مالي بود كه شهردار محترم مطرح كردند كه نبود حمايتهاي مالي از يك طرف و از سوي ديگر جلوگيري از ساخت وسازهاي بيرويه و عدم فروش تراكم باعث شده كه مشكلات مالي شهر تهران را افزايش دهد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا قاليباف از عهده مشكلات كلان شهري مثل تهران برخواهد آمد يا خير؟ گفت: به نظر مي رسد اولا تجربه گذشته ايشان در نيروي انتظامي كه تجربه موفقي بوده و ثانيا كسب بخش زيادي از آراء مردم در جريان انتخابات رياست جمهوري نهم بتواند زمينههاي خوبي را براي ادامه موفقيت ايشان در شهرداري تهران فراهم كند.
مظفر در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا در اين جلسه بحثي در خصوص مديران مياني شهرداري صورت گرفت يا خير؟ اظهار داشت: در اين باره صحبت نشد، زيرا ما نمايندگان شهر تهران دخالت در مديران اجرايي و در انتخاب مديران را جايز نمي دانيم اما هماهنگي و همراهي و مساعدت در اين زمينه براي اصلاح مديريتها را طبعا انتظار و توقع داريم و در اين راستا آقاي قاليباف هم گفتند كه به اين هماهنگي ها و همكاري ها و اظهارنظرها نيازمند هستم.
وي در خصوص چگونگي همكاري نمايندگان استان تهران با شهردار تهران براي مديريت اين شهر نيز، گفت: پيشنهاد ما اين بود كه چند كميته مشترك با حضور نمايندگاني از شهرداري تهران و نمايندگان مجلس تشكيل دهيم كه پيگيري اين امر به جلسات آينده موكول شد.
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