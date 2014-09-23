طرح امدادرساني به خودروها به مناسبت بازگشايي مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، بازگشایی مدارس در روز های اول مهر ماه، یکی از مناسبت‌های پر دغدغه مدیران شهری برای کنترل ترافیک و رسیدگی به معضلات فنی خودروها در سطح شهر است.



در این راستا، اطلس خودرو به منظور ايجاد اطمينان و آرامش خاطر براي خانواده كيا همزمان با روزهاي نخستين بازگشايي مدارس و در روزهاي اول و دوم مهر ماه طرح مانور امداد را در نقاط پرتردد شهرهاي كشور برگزار مي کند.



گروه امداد سیار این شرکت که در 33 نقطه استراترژیک شهر تهران و سایر شهرهای کشور مستقر است، همچنین با ارائه هدایایی به دانش آموزان در مدارس، در جشن آنها شریک است.