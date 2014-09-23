  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۵

طرح امدادرساني به خودروها به مناسبت بازگشايي مدارس

طرح دو روزه امدادرساني به خودروهاي كيا به مناسبت ايام بازگشايي مدارس کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازگشایی مدارس در روز های اول مهر ماه، یکی از مناسبت‌های پر دغدغه مدیران شهری برای کنترل ترافیک و رسیدگی به معضلات فنی خودروها در سطح شهر است.

در این راستا، اطلس خودرو به منظور ايجاد اطمينان و آرامش خاطر براي خانواده كيا همزمان با روزهاي نخستين بازگشايي مدارس و در روزهاي اول و دوم مهر ماه طرح مانور امداد را در نقاط پرتردد شهرهاي كشور برگزار مي کند.

گروه امداد سیار این شرکت که در 33 نقطه استراترژیک شهر تهران و سایر شهرهای کشور مستقر است، همچنین با ارائه هدایایی به دانش آموزان در مدارس، در جشن آنها شریک است.

