سيستم مشاوره از راه دور دانشگاه صنعتي اصفهان راه اندازي شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با پيگيري مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان ـ وابسته به مديريت فرهنگي و فوق برنامه ـ سيستم مشاوره از راه دور اين مركز جهت استفاده دانشجويان راه اندازي شد.

با راه اندازي اين مركز، دانشجويان قادر خواهند بود از طريق شماره تلفن (2576) 391-0311 و اختصاص يك كد 7 رقمي به خود، مشكلاتشان را مطرح كرده و از طريق همين شماره حداكثر تا يك هفته جواب مشكلات خود را دريافت كنند.

مركز مشاوره از راه دور دانشگاه صنعتي اصفهان از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 17بعد از ظهر تا 8 صبح روز بعد سؤالات و مشكلات دانشجويان را دريافت مي كند.