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۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

از فردا به مدت 3 روز؛

جراحان عمومی کشور در تهران گردهم می آیند

جراحان عمومی کشور در تهران گردهم می آیند

نهمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران از فردا به مدت سه روز  در سالن همایشهای رازی در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جراحی در سالمندان، سرطان در بارداری، و سرطان پستان از موضوعات پانل های این کنگره است.

همچنین در این کنگره موضوعاتی چون اعمال جراحی الکتیو، مشکلات اعمال جراحی اورژانس، جراحی و مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی سرطان مرور می شود.

در این کنگره از دکتر پرویز ورهرام استاد پیشکسوت جراحی تقدیر می شود.

نهمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی کشور با حداکثر امتیاز بازآموزی مداوم و مدون ویژه جراحان عمومی و پزشکان عمومی کشور است.

کد مطلب 2376202

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