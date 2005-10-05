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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

در صورت اجازه خريد واگن به شركت قطار شهري

كمتر از دو ماه ديگر قطار شهري مشهد حركت مي كند

مديرعامل شركت قطارهاي شهري مشهد گفت : در صورتي كه دولت اجازه خريد واگن ها را به شركت قطار شهري واگذار نمايد ، در مدت كمتر از دو ماه اين قطار به حركت در مي آيد.

سيد محسن شوشتري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد، با اشاره به قول اخير وزير كشور در خصوص تعيين تكليف خريد واگن ها طي دو ماه آينده ، خواستار واگذاري اين خريدها به شركت قطار شهري مشهد شد .

 

وي با بيان اينكه هر قطار نيازمند 100 دستگاه واگن است، اظهار داشت : بصورت ميانگين قيمت هر واگن يك ميليارد و 500 ميليون تومان است كه با اين وجود رقمي معادل 200 ميليارد براي خريد اين واگن ها نيازمند است .

 

شوشتري در عين حال به ديگر مشكلات تامين واگن هاي قطار شهري مشهد اشاره كرد و گفت : با توجه به اينكه علاوه بر شهر مشهد كلان شهرهايي همچون اهواز ، كرج ، شيراز، اصفهان و تبريز هم در حال اجراي پروژه قطار شهري هستند لذا مي بايست كشور واحدي براي خريد و نگهداري واگن ها بكار گرفته شود كه مورد اتفاق همه شهرها باشد .

 

وي خواستار حمايت و پيگيري نمايندگان مجلس در خصوص وعده ها و قولهاي اخير وزير كشور در رابطه با حل مشكلات قطار شهري شد و خاطر نشان كرد : گروههاي ويژه اي از شهر مشهد براي پيگيري و تحقق وعده وزير كشور تشكيل شده است .

 

 

کد مطلب 237635

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