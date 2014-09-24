طلایی که در سطل زباله ها کثیف می ماند/ بکارگیری بخش خصوصی حلقه مفقوده مدیریت پسماند تبریز

به گزارش خبرنگار مهر٬ در عصر حاضر معضل مدیریت پسماند یکی از جدی ترین مباحث شهری در کلانشهرهاست و بر همین اساس تبریز نیز با جمعیتی بیش از یک میلیون و 800هزار نفر از جمله شهرهایی است که ابن موضوع اهمیت زیادی در مدیریت آن دارد و در صورت برنامه ریزی های صحیح و ساماندهی تفکیک زباله از مبداء می تواند به درآمدهای ارزشمندی از طریق استحصال طلای کثیف از سطل های زباله دست یابد، موضوعی که به نظر می رسد با توجه به برخی اختلاف های بوجود آمده میان سازمان مدیریت پسماندهای تبریز و یکی از شرکت های بخش خصوصی بر سر قراردادی 16 ساله برای تفکیک زباله از مبداء و تولید کود کومپوست، تا کنون چندان محقق نشده است.

مسوول تفکیک زباله از مبداء سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در خصوص اقدامات انجام شده در این حوزه به خبرنگار مهر گفت: شهرداری تبریز برای مدیریت پسماند تفاهم نامه ای با یکی از شرکت های خصوصی منعقد کرده که در چهارچوب این تفاهم نامه 50 کانکس به عنوان غرفه های بازیافت و تفکیک زباله از مبداء در اختیار این شرکت قرار می گیرد که تاکنون 10 مورد از این کانکس ها به این شرکت تحویل داده شده و باقیمانده آنها نیز بتدریج آماده سازی شده و در اختیار طرف قرارداد قرار خواهد گرفت.

علی خردمند در ادامه افزود: وظیفه ساماندهی خودروها و گاری های دستی جمع آوری زباله از سطح شهر تبریز نیز به این شرکت واگذار شده تا با اعطای مجوزها٬ لباس های متحدالشکل و مشخص کردن حوزه فعالیت هر یک از این خودروها و گاری ها، از فعالیت ناهمگون در این خصوص در سطح شهر جلوگیری شود و علاوه بر این باکس های مخصوص تفکیک زباله از مبداء نیز برای مجتمع های مسکونی طراحی و توسط شهرداری مناطق در اختیار ساکنان قرار می گیرد که البته آموزش های لازم نیز قبل از واگذاری بصورت چهره به چهره به شهروندان ارائه می شود.

وی توزیع ماهانه کیسه های زباله خشک توسط شرکت صنعت سازان فتح به عنوان طرف این قرارداد را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه اعلام و تصریح کرد: ارائه بسته های فرهنگی در قالب بازی های رایانه ای با مضامین مدیریت پسماند٬ جمع آوری هفته ای دو بار زباله های تفکیک شده در مجتمع ها توسط صنعت سازان فتح٬ تحویل باکس های کاغذ باطله به مدارس٬ دانشگاه ها٬ شرکت های خصوصی و دولتی بصورت رایگان٬ طراحی جعبه هایی با اندازه های متفاوت برای نصب در نقاط مختلف شهر با هدف تفکیک زباله و نیز تهیه و توزیع کیسه های زباله خودرو از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت پسماند بشمار می روند.

ورود شهرداری تبریز به بحث تفکیک زباله از مبدا در صورت عدم توانایی بخش خصوصی

مدیر عامل سازمان پسماندهای شهرداری تبریز نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به انعقاد قرارداد 16 ساله با شرکت صنعت سازان فتح برای پردازش و تفکیک زباله از مبدا و تولید کود کمپوست به ظرفیت یکهزار تن در روز توسط مدیریت سابق شهرداری گفت: به هیچ عنوان به دنبال محکوم کردن بخش خصوصی نیستیم و مهترین تعهدی که در قبال این قرارداد انجام نشده٬ تحویل 20 هکتار زمین به شرکت طرف قرارداد بوده که بر اساس توافقات صورت گرفته و صورتجلسه تنظیم شده٬ این شرکت پذیرفت که در زمینی هشت هکتاری نیز می تواند به تعهدات خود عمل کند.

علیرضا اصغری در ادامه با اشاره به سیاست شهرداری و سازمان مدیریت پسماند تبریز برای حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و فعالیت در این عرصه تاکید کرد: این شرکت دچار برخی مشکلات درون سازمانی بود که با حل آنها باید به وظایف و تعهدات خود عمل کند و نباید بخاطر ناتوانی در انجام تعهدات خود شهرداری را متهم به کارشکنی کند چرا که تاکنون حدود 20 میلیارد ریال برای آموزش شهروندی در حوزه مدیریت پسماند از سوی شهرداری هزینه شده و این مجموعه بخاطر ناتوانی صنعت سازان فتح در عمل به تعهدات خود٬ برخی وظایف خود مانند تحویل 50 کانکس یا کیسه های زباله را متوقف کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در صورت انجام تعهدات از سوی شرکت٬ حمایت لازم توسط شهرداری و سازمان مدیریت پسماندهای تبریز از آن صورت خواهد گرفت٬ افزود: اخطارهای لازم نیز در این خصوص به شرکت صنعت سازان فتح داده شده و در صورتی که در یک ماه آینده این شرکت نواقص موجود را رفع نکند٬ با توجه به انجام نشدن تفکیک زباله از مبدا توسط این شرکت در سطح شهر و نارضایتی شهروندان و مسوولان از ادامه چنین وضعیتی٬ از طریق مراجع قانونی در این خصوص اقدام خواهد شد چرا که قرارداد بسته شده مبنی بر تفکیک و تبدیل یکهزار تن زباله در روز است و این در حالی است که گاهی عملکرد این شرکت بدلیل نسنجیدن تمام جوانب در زمان عقد قرارداد٬ حتی به 200 تن در روز نیز کاهش می یابد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای تبریز با تاکید بر سیاست مجموعه شهرداری برای انجام هرچه سریعتر طرح های تفکیک زباله از مبدا در تبریز اظهار داشت: در صورتی که این شرکت در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکند٬ شهرداری و مدیریت پسماند راساً در این بحث ورود خواهد کرد و در همین راستا اقداماتی چون ساخت باکس های زباله حتی برای تفکیک و جمع آوری ته سیگار نیز آماده شده اند و بر همین اساس در صورت تعلل بخش خصوصی اقدام به نصب آنها و سایر اقدامات خواهیم کرد.

اصغری فرهنگ سازی را کلید اصلی معضل تفکیک زباله از مبدا دانست و تاکید کرد: آموزش شهروندی در این میان موضوعی اساسی است که تا کنون 20 میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده و علاوه بر آن اقدامات مهمی چون راه اندازی مرکز دفن فنی و مهندسی و نیز تصفیه خانه شیرابه های تبریز نیز انجام شده که بر همین اساس این کلانشهر به عنوان پاکیزه ترین شهر کشور محسوب می شود با این وجود باید از مرحله گفتار درمانی به سمت عملگرایی حرکت کنیم چون با وجود اینکه 15 سال است به این شهر نخاله گاه داده نمی شود اما کارهای مهمی در این حوزه انجام شده و در آینده نیز طرح جامع مدیریت پسماند در تبریز اجرا می شود.

فرهنگ سازی گام اول در موفقیت طرح های تفکیک زباله از مبدا است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت مدیریت پسماند تبریز را مطلوب ندانست و گفت: با این وجود اقدامات قابل توجهی در حال انجام است و برخی تناقضات موجود در این بحث مانند آنچه که بین شهرداری و شرکت صنعت سازان فتح رخ داده٬ با تعامل و هماهنگی بیشتر میان سازمان ها و نهادهای زیربط قابل رفع خواهد بود.

سعید حاجی زاده در ادامه با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و نهادینه کردن موازین صحیح تفکیک زباله از مبدا به عنوان وظیفه اصلی سازمان مدیریت پسماند شهردار تبریز اظهار داشت: از سال 93 اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته که توزیع بسته های فرهنگی و آموزش چهره به چهره شهروندان در مجتمع های مسکونی با توجه به درصد دربرگیری بالای شهروندان در این مجتمع ها ازجمله آنهاست.

نماینده شورای اسلامی شهر تبریز در هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری توجه به تفکیک زباله از مبدا را وظیفه ای همگانی دانسته و تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد داده ایم که با استفاده از فرصت هایی چون هفته نکوداشت تبریز و برگزاری جنگ های شادی برای انتقال مفاهیم تفکیک زباله از مبدا و یا ارایه آموزش های شهروندی لازم در مجتمع های مسکونی جهت انجام این مهم توسط شهروندان در قبال اعطای برخی مشوق ها برای نهادینه کردن فرهنگ لازم در این خصوص اقدام شود.

بدیهی است در این میان آنچه در لابلای این اختلاف ها مغفول خواهند ماند، رسیدگی به وضعیت تفکیک زباله از مبداء کلانشهری مانند تبریز و محروم شدن این شهر از مزایای بازیافت طلای کثیف است که پیش از هر چیز موجب نارضایتی مردم و بروز مشکلات متعدد از جمله مسایل بهداشتی شده و حتی با توجه به گسترش زباله دزدی در این شهر می تواند پیامدهای ناخوشایند اجتماعی را نیز در پی داشته باشد که لازمه اجتناب از تمامی این معضلات در گام نخست فرهنگسازی درست و سپس بکارگیری منطقی و حساب شده بخش خصوصی در فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند تبریز است.

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گزارش از: حسن عبداللهی