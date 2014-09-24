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۲ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۷

نصیری:

170 معدن در استان ایلام شناسایی شده است

170 معدن در استان ایلام شناسایی شده است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام گفت: 170 معدن در استان تاکنون شناسایی شده است.

یارالله نصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بسیار مهمی در بخش معدن است و و هم اکنون سالانه 10 هزار تن انواع معدنی در استان استخراج می شود و ۶۸ ماده معدنی در کشور استخراج می‌شود که ۱۲ نوع آن در استان ایلام وجود دارد.

وی بیان داشت: به تازگی دفتر استخراج کشف معادن در استان ایلام راه اندازی شده که این مرز نقش مهمی در توسعه و استفاده از ظرفیتهای معدنی برای تولید بیشتر در استان فراهم می کند.

این مسئول بیان داشت: یکی از مهمترین ظرفیتهای معدن در استان وجود کانی های غیرفلزی در سطح استان که می توان با استفاده از این ظرفیت در جهت و توسعه استان تلاش کرد و چهار درصد از مجموع مواد معدنی استخراج شده در کشور مربوط به ایلام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام یادآور شد: 500 نفر هم اکنون در زمینه اکتشاف و استخراج معادن استان ایلام مشغول به کارند.

وی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 170 معدن در استان ایلام شناسایی شده که بیش از 90 معدن فعال است که این معادن شامل گچ، ماسه، شن، بیتومین و...است.

نصیری اظهار داشت: ارزش میزان تولیدات معدنی در استان ایلام بیش از 44 میلیارد تومان است که معادن استان نیازمند توجه برای توسعه بیش از بیش هستند.

نصیری اظهار داشت: در حال حاضر در استان ایلام 530 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری هستند که بیش از شش هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.

 

کد مطلب 2376451

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