توجه به حوزه ادبیات دفاع مقدس در استان زنجان قابل قبول است

پریسا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جایگاه ادبیات دفاع مقدس در استان زنجان خوب است و نویسندگان متبحری در این زمینه فعالیت می کنند که می توان دلیل موفقیت آنان را علاوه بر آموزش های انجام گرفته علایق شخصی و مطالعه مفید در این زمینه دانست.

وی با بیان اینکه اکثر نویسندگان استان جوان بوده و معمولا دوران جنگ را یا تجربه نکرده یا در آن زمان در سنین پائین بودند ادامه داد: به آینده این نوع ادبیات در استان و پرورش نویسندگان ماهر در این زمینه امیدواریم.

کرمی افزود: می توان ادعا کرد استان زنجان یکی از استانهای نمونه و پیشتاز در زمینه ادبیات دفاع مقدس است.

نویسنده کتاب روی جاده‌های رملی افزود: توجه به ادبیات دفاع مقدس طی سالهای اخیر پررنگ تر شده است به گونه ای که بر خلاف گذشته که معمولا نویسندگان نوپا در این زمینه قلم می زدند در حال حاضر نویسندگان بزرگ و باسابقه در این حوزه فعالیت می کنند و همچنین برگزاری دوره های آموزشی متعدد و حرفه ای در این زمینه نشان دهنده رشد ادبیات دفاع مقدس است.

کرمی گفت: از سوی دیگر علاوه بر توجه مسئولان و ناشران به کتب دفاع مقدس، ذائقه مردم نیز به سوی مطالعه این گونه کتابها تغییر کرده است که می توان دلیل آن را سطح بالای کتاب های دانست چرا که معتقدیم کتاب خوب همواره جای خود را در کتاب فروشی ها و سبد فرهنگی خانواده ها پیدا می کند و سطح بالای کتب نیز دلیل اصلی این موضوع است.

وی افزود: لازم است همزمان با بالا رفتن سطح کیفی این کتب به موضوع ترجمه و یافتن جایگاه کتابهای دفاع مقدس در سایر کشورها نیز توجه شود.

کرمی افزود: باید علاوه بر آموزش نویسندگان ماهر در این زمینه باید به آموزش مترجمان خوب پرداخت تا پس از برداشته شدن قدمهای اولیه و شناساندن این گونه کتب به مترجمان و نویسندگان سایر کشورها فرهنگ دفاع مقدس در جهان اشاعه پیدا کند.

کتاب روی جاده‌های رملی گزیده خاطرات "محمدعلی عرفانی" رزمنده دلاور دوران هشت سال دفاع مقدس است که پریسا کرمی آن را به رشته تحریر در آورده است.