شماره 42 سینما و ادبیات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مولفه‌های سینمایی این سینماگر در فیلم های خاموشی دریا، کودکان وحشتناک، باب قمارباز، سامورایی، ارتش سایه‌ها و دایره سرخ به همراه گفتگویی با این سینماگر، کامل کننده این پرونده است

بخش سینمای جهان این شماره نیز گفتگویی اختصاصی با الک نگین دارد. نگین فیلمنامه نویس برنده جایزه کن 2014 برای فیلم لویاتان آندری زویاگینتسف است.

به همراه این گفتگو یادداشت اختصاصی زویاگینتسف در مورد فیلم لویاتان نیز آمده است. اما پرونده سینمای این شماره به موضوع میزانس اختصاص یافته که در نشست محمود کلاری، کیانوش عیاری، بهروز افخمی و جواد طوسی و مقالاتی از عباس بهارلو، شهرام مکری، کیوان کثیریان، مهرزاد دانش و ... به تفصیل این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

محور بخش ادبی مجله «آداب نوشتن و خواندن» است. بررسی فرآیندی که به خلق اثر هنری منجر می شود در میزگرد این شماره مجله نغمه ثمینی، محمدحسن شهسواری و پیمان هوشمندزاده حضور دارند و مقالات احمد اخوت، احمد آرام، شیوا ارسطویی، محمدرضا پورجعفری، علی خدایی، عباس صفاری، کاوه میرعباسی و ... از جمله مقالات این شماره است.

پرونده ویژه این شماره بر میلان کوندرا و رمان جدیدش جشن بیهودگی متمرکز شده است.

گفتگو با محمد یعقوبی در بخش تئاتر و گفتگوی میز روشنفکری مجله با داریوش آشوری با موضوع روشنفکری ادبی، از دیگر مطالب این نشریه است.

سینما و ادبیات از این شماره دو ماهنامه است.