قم نقشه مهندسی فرهنگی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه صبح چهارشنبه در دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید حسین شاه مرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به نقشه فرهنگی در قم اشاره کرد و گفت: قم از نقشه مهندسی فرهنگی برخوردار نیست.

وی تأکید کرد: در قم باید کنسرسیوم فرهنگی برای ارتقای اجرای سطح مصوبات شورای فرهنگ عمومی وجود داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اظهار کرد: همکاری بیشتر دستگاه‌ها و ارگان‌ها در شورای فرهنگ عمومی استان ضروری است.

وی در ادامه، امام جمعه، استاندار و دبیر شورای فرهنگی را ار منظم ترین اعضا در این شورا نام برد.

حجت الاسلام ایزدپناه در خصوص بودجه فرهنگی نیز گفت: باید همکاری بیشتری با شورای فرهنگ عمومی در خصوص تخصیص بودجه انجام شود.



