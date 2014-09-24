بیمارستان صحرایی به مناسبت هفته دفاع مقدس در حمیل برپا شد/ رشد 130 درصدی وقف در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر حسینی اراکی صبح چهار شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مرحله دوم طرح مهر تندرستی از اول مهر ماه به مدت سه روز در شهر حمیل شهرستان اسلام آباد غرب و با کمک بسیج جامعه پزشکی، جمعیت هلال احمر و قرار گاه خاتم النبیاء در حال برگزاریست.

وی از برپایی یک بیمارستان صحرایی در این طرح خبر داد و افزود: ارجاع بیماران به بیمارستان، معالجه رایگان و اهدای دارو رایگان در قبال نسخه پزشکی و معاینات چشم‌پزشکی در این طرح انجام می شود.

حسینی اراکی با بیان اینکه مرحله اول این طرح در شهرستان ثلاث باباجانی انجام شد، گفت: در جهت پاسداشت هفته دفاع مقدس و برای اینکه در کنار نیروهای سپاه، بسیج و ارتش نقشی در گرامیداشت این هفته داشته باشیم اقدام به اجرای این طرح کردیم.

مدیر کل اوقاف استان کرمانشاه با بیان اینکه دفاع مقدس نقشی اساسی در اقتدار کنونی ایران اسلامی داشته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر جایگاه ایران نه تنها در منطقه بلکه در جهان به گونه ایست که قدرتمندان دنیا جلسات خود را بدون حضور ایران برگزار نمی کنند.

حسینی اراکی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مراسم سوگواری در 20 بقعه متبرکه استان کرمانشاه به مناسبت شهادت امام جواد (ع) خبر داد و گفت: این مراسم در شب شهادت آن حضرت برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت: مراسم دعای عرفه امسال نیز در سه بقعه احمد بن اسحاق سرپلذهاب، امامزاده احمد سنقر و بقعه امامزاده باقر بیستون برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مراسم جشن ولایت علوی در 12 بقعه استان خبر داد و گفت: برگزاری این مراسم در دستور کار است و بهترین امکانات نیز برای برگزاری آن در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری دیگری از سخنان خود در مورد تعداد وقفیات استان نیز اظهار داشت: در سال گذشته 32 مورد ثبت وقف داشتیم در حالیکه از ابتدای سال جاری 40 وقف ثبت شده است که نشان از رشد 130 درصدی وقفیات طی شش ماهه نسبت به کل سال گذشته دارد.

حسینی اراکی بیشترین وقفیات استان را حوزه علمیه، قرآن کریم، دارو و درمان، کتب مفیده و اطعام عنوان و تصریح کرد: اجرای نیات واقفین در محله های موقوفه نشین که سطح پایین تری دارند از جمله راهکارهای ترویج وقف است.

وی افزود: وقتی مردم ثمره وقف را ببینند بیشتر به سمت این کار گرایش پیدا می کنند و این امر باعث نهادینه شدن فرهنگ وقف نیز خواهد شد.

حسینی اراکی از ارائه مشاوره در مراکز اوقاف استان خبر داد و گفت: طرح مهر تحصیلی و مهر تندرستی از جمله وقفیات جدید محسوب می شوند.

مدیر کل اوقاف استان کرمانشاه در رابطه با روند احداث مجتمع تجاری بزرگ کرمانشاه نیز گفت: مانعی بر سر راه وجود دارد و شهرداری مبلغ کلانی را از ما مطالبه می کند که با تدابیر و اصول اشتغال همخوانی ندارد.

وی در پایان از برتری روابط عمومی اوقاف استان کرمانشاه در جشنواره کشوری روابط عمومی ها خبر داد و گفت: این جشنواره به میزبانی شهر ملایر برگزار شد.