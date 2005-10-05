عملكرد معاونت هاي شهرداريها مورد ارزيابي قرار مي گيرد

مسئول كميته آموزش خدمات شهري شهرداري كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، گفت : در آخرين نشست كميته آموزش شهرداريهاي كلانشهرهاي كشور مقرر شد بعد از اين بر اساس معيارهاي ارزيابي كه از سوي كلانشهر تبريز تدوين شده است ، تمامي نيروها و عملكرد معاونت هاي شهرداري مورد بررسي و ارزيابي واقع شود و مشكلات شهري و شهرداريها شناسايي و راه كارهاي مناسب براي حل آنها ارائه گردد .

علي رضا پيغمبردوست اضافه كرد : همچنين در نشست مشتركي كه كميته آموزش و اطلاع رساني شهرداريهاي كلانشهرها با كميته تخلفا ت شهري داشت ، قرار شد كميته آموزش از همه گروه هاي تخصصي خدمات شهري اطلاعات لازم را كسب كند و براي انعكاس آن به شهروندان اقدام نمايد.

وي تصريح كرد : قرار است كلانشهر قم نيز فتاوي مراجع تقليد را نسبت به سد معبر كه يك تخلف محسوب مي شود براي ديگر شهرها ارسال كند تا جلوي برخي از تخلفات به صورت شرعي گرفته شود .