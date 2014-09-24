به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که به همین منظور و با حضور مدیران اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار، مسئول نمایندگی وزارت خارجه ، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و جمعی از کارشناسان اقتصادی در تالار اجتماعات سازمان بنادر برگزار شد "فیلیپ لیویلی" نماینده شرکت سرمایه گذار فرانسوی استقبال خود را از سرمایه گذاری در بندر چابهار اعلام کرد.

وی در نشست با میدیران اقتصادی بندر چابهار بیان داشت: اقدامات صورت گرفته در این بندر فراتر از انتظار است و لذا به دلیل نزدیکی این بندر به بازارهای بین المللی و دسترسی به اقیانوس هند از ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

وی هدف از سفر خود به این منطقه را توسعه فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: در دنیای رقابت سرمایه‌گذاری کنونی، بندر چابهار یکی از فرصت های سرمایه گذاری و مورد توجه است.

نماینده شرکت فرانسوی "هلدینگ بلوره" ادامه داد: این شرکت با داشتن 53 هزار کارمند به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فرانسه و جزو 500 کمپانی بزرگ دنیا است که در حال حاضر در حوزه بندر و لجستیک در اروپا فعالیت دارد.

وی بیان داشت: این شرکت در 154 کشور دنیا واقع اروپا و آفریقا در زمینه‌های ترمینال کانتینری، ساخت پل های ارتباطی و سدسازی با استراتژی آینده نگر و دراز مدت فعالیت می کند و در ایران نیز اشتیاق به همکاری و سرمایه گذاری دارد.

چابهار به سمت بنادر مدرن دنیا در حرکت است

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه این بندر فرصت و ظرفیت خوبی برای گسترش مناسبات دو جانبه با کشورهای آسیای میانه و منطقه فراهم خواهد کرد اظهار داشت: خوشبختانه چابهار توانسته است با ایجاد طرح توسه بندر شهید بهشتی جایگاه خود را در کشور های منطقه و کشور به دست آورد و به سوی یک بندر مدرن گام بردارد.

سیاوش رضوانی یکی از مهمترین نقش های اقتصادی بنادر را ارایه خدمات لجستیکی حمل و نقل دریایی عنوان کرد و گفت: این موضوع در تجارت نقش عمده ای را ایفا می کند و موجب می شود تا تحویل کالا به مشتری در کمترین زمان و با پایین ترین هزینه امکان پذیر شود.

رضوانی گفت: همان طور که شاهدیم یکی از سیاست های دولت آقای دکتر روحانی نگاه ویژه ای به توسعه سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان کانون توسعه کشور است .

وی اظهار داشت: بندر چابهار به دلیل دسترسی به آبهای آزاد بین‌المللی دارای موقعیت استراتژیک است و وجود آبهای عمیق در خلیج وسیع شرایط مناسبی را برای پهلوگیری کشتی های بزرگ در این منطقه و ایجاد تاسیسات بندری با هزینه مناسب و صرفه اقتصادی فراهم کرده است.