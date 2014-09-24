اختصاص خط اعتباری 300 میلیون دلاری برای صادرات به عراق

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش سنجابی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به فرصت پیش آمده برای گسترش تجارت ایران و عراق گفت: در پنج ماهه ابتدای سال جاری میزان صادرات ایران به عراق 2.2 میلیارد دلار بوده که با احتساب صادرات خدمات انرژی، برق و تبادل توریست این رقم به 5.5 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که حجم صادرات ایران به عراق اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما ایران توانسته سهم بازار خود را در عراق به دلیل خروج ترکیه از بازار این کشور افزایش دهد.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به سوال مهر افزود: اگرچه مباحث امنیتی برای عراق یک چالش بوده است اما توانسته فرصتی را پیش روی ایران قرار دهد تا سهم بازار بیشتری را از این کشور به خود اختصص دهد چراکه اقبال مردم عراق نسبت به کالاهای ترک و عربستانی به شدت کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: عراق همواره شریک چهارم یا پنجم تجاری ایران بوده است ولی اکنون با توجه به مشکلات امنیتی که برای این کشور به وجود آمده است به شریک دوم تجاری ایران تبدیل شده است چراکه سهم بازار ایران از این کشور افزایش داشته است.

سنجابی ادامه داد: متاسفانه طی سال های گذشته تجربه نامناسبی از حضور کالاهای بی کیفیت ایرانی در بازار عراق به جا مانده است که البته بخشی از آن به دلیل طلب کردن کالاهای ارزان و کم کیفیت از سوی عراقی ها برای واردات بوده است اما اکنون تمهیداتی اندیشه شده تا بتوان از صادرات کالاهای بی کیفیت ایرانی به عراق جلوگیری کرد.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به مهر درخصوص این تمهیدات گفت: در حال حاضر نمایندگان سازمان ملی استاندارد در مرزهای ایران با عراق حضور پیدا کرده و به شدت کنترل کیفیت کالاهای صادراتی را مورد ارزیابی قرار می دهند و این ارزیابی ها به اندازه ای سختگیرانه است که روزانه تعدادی از کامیون های صادراتی ایران به عراق به دلیل کم کیفیت بودن کالاها مرجوع می شود.

وی ادامه داد: کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری باشند باید گواهی استاندارد را ارائه کرده و آن دسته از کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نباشند باید گواهی انطباق با استاندارد تشویقی را ارائه کنند ولی متاسفانه اگر کالایی مشمول هیچ یک از این استانداردها نباشد به صورت غیر رسمی می تواند وارد بازار عراق شود.

سنجابی در ادامه با اشاره به حمایت های مورد انتظار از دولت برای حضور پررنگ کالاهای ایرانی در بازار عراق در شرایط فعلی گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از دولت انتظار دارد تا الزامات تحقق اهداف صادرات به عراق را در شرایط فعلی محقق کند چراکه هم اکنون نیاز است تا با حمایت دولت ایران جایگاه خود را در بازار عراق تثبیت نماید.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: حمایت دولت به صورت حمایت های مالی و منابع انسانی دانشی و تکنولوژیکی باید از صادرکنندگان کالا به عراق صورت گیرد که البته هم اکنون خط اعتباری 300 میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرات به عراق اختصاص یافته است.

همچنین در این نشست محمدرضا زالی رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نیز گفت: کارآفرینی فرصت گرا در بازار عراق مدنظر قرار گرفته است تا بتوان بخش عمده ای از بازاری که صد میلیارد دلار قابلیت دارد را تصاحب کرد.

وی ادامه داد: کنسرسیوم دانشگاهی کارآفرینی فرصت گرا با حضور 80 کشور و عضویت ایران فعال است که تحقیقات آن نشان می دهد که کارآفرینان جدیدی در بازار ایران حضور یافته است که فرصت های پایداری ایجاد کرده و منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شده اند.

زالی از برگزاری کنفرانس بین المللی فرصت های ویژه اختصاصی ایران و عراق در ششم و هفتم دی ماه سال جاری خبر داد.