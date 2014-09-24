به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای مسلح استان همدان که هر ساله به دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان می روند امسال نیز صبح سه شنبه در دفتر وی حاضر شده و بار دیگر با آرمان های رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت مجددکردند.

فرمانده پایگاه سوم شکاری در این مراسم با اشاره به اینکه بزرگترین عملیات هوایی ایران در جنگ "کمان 99" بود، عنوان کرد: این عملیات باعث شد که نگرش و نگاه ها به جمهوری اسلامی تغییر کند.

امیر منصور ونک ادامه داد: در استان همدان بیش از سه هزار برنامه در هفته دفاع مقدس با کمک همه دستگاه های اجرایی استان، در راستای این برنامه ها در جهت فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.

وی اذعان داشت: غبار روبی مزار شهدا،دیدار با آزادگان و بازسازی عملیات ها از برنامه های این هفته در همدان است و هشت سال دفاع مقدس دستآوردهای مختلفی در بخش نظامی داشته است.

ونک با اشاره به اینکه صنایع دفاعی کشور علاوه بر نیاز داخلی امکان صادرات را نیز دارند، افزود: دوش پرتاپ ها در حال حاضر در صنایع نظامی کشور تولید می شود و اکثر تجهیزات نظامی هوشمند شده است.

وی ادامه داد: این امر محقق نمی شد مگر با ایستادگی رزمندگان اسلام، در حوزه دریایی و سطحی و زیر سطحی به پیشرفت های خوبی رسیده ایم.

در بخش نظامی جایگاه ویژه ای در منطقه داریم

فرمانده پایگاه شهید نوژه با تاکید بر اینکه در منطقه و در بخش نظامی جایگاه ویژه ای داریم، افزود: در حوزه جنگ الکترونیکی در سطح بالایی قرار داریم و ایران در سطح اول جنگ الکترونیکی در منطقه است.

وی اذعان داشت: حفظ استقلال و تمامیت ارضی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی بود و نبرد دفاع مقدس در تاریخ ایران بی بدیل است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز در این مراسم عنوان کرد: اجر و پاداش دفاع گران قابل محاسبه نیست و قانون دفاع، قانونی همگانی است و همه موجودات زنده برای حفظ حریم خود تاکتیک دفاعی خود را دارند.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با اشاره به اینکه هر که در راه دفاع از دین کشته شود شهید محسوب می شود، ادامه داد: امام حسین معلم مکتب شهادت است و در راه دفاع از ارزشمندترین دارایی خود یعنی دین کامل اسلام از همه هستی خود گذشت.

وی بیان داشت: سرمایه دین عالی ترین و آخرین دارایی انسان است و هر اندازه که از سرمایه ارزش والاتری داشته باشد دفاع از آن نیز جانانه تر خواهد بود و فداکاری و جانبازی بیشتری را می طلبد.

نماینده ولی فقیه د استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه اولین دفاع گر خدای متعال است، ادامه داد: نظامیان در جنگ تحمیلی از دین خدا دفاع کرده و خدا نیز از آنان دفاع می کند.

وی گفت: خدای تعالی در هر شرایطی از آبرو و شرف بندگانش دفاع می کند و در عالم هستی خدا تنها از بندگان با ایمانش دفاع می کند و عزیزترین سرمایه های خدا انسانهای مومن است.

آیت الله محمدی ادامه داد: هر اندازه سرمایه ارزشمندتر باشد دفاع جانانه می خواهد و اولین دفاع گر نیز خداست و خدا خرمشهر را خدا آزاد کرد.

وی با بیان اینکه اکنون قدرتهای استکباری با توان بالایی تنها برای کدخدایی در دنیا به میدان آمده اند، گفت: اسرائیل پس از 50 روز جنایت دچار شکست و نفرت شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه ایران در صحنه بین الملی به برکت رهبری های امام و خلف او در چشم دوست و دشمن عزت مند شده است،بیان داشت: اکنون به برکت مکتب تشیع یمنی ها به پیروزی های خوبی دست یافته اند.

باید قدر ارزش خود را شناخت

آیت الله محمدی اظهار داشت: باید قدر و ارزش خود را شناخت و دانست برای چه فداکاری می کنیم چاکه انسان برای عزت آفریده شده و انسانی که ارزش خود را از دست داد به ذلت گرفتار میشود.

وی بیان داشت: داعشی ها به دنبال بد نام کردن اسلام هستند و آمریکا در حال جمع کردن تار عنکوبتی است که دور خود تنیده است.