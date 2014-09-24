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۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

آیت الله مکارم شیرازی:

فداکاری شهیدان موجب قدرتمندی ایران در دنیا شده است/ لزوم صرفه جویی در مصرف آب

فداکاری شهیدان موجب قدرتمندی ایران در دنیا شده است/ لزوم صرفه جویی در مصرف آب

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: دشمن در کشور قدرتمندی همچون ایران نمی‌تواند کاری انجام دهد و بگوید گزینه نظامی روی میز است و این نتیجه فداکاری‌های شهیدان است که موجب شد ایران موقعیتی در دنیا داشته باشد که دشمن نتواند ما را تهدید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در جلسه درس خارج فقه که صبح چهارشنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: طبیعت زندگی به گونه‌ای است که با سختی‌ها همراه است و باید صبر و استقامت داشت و در برابر مشکلات زندگی بی‌تابی نکرد.

وی بیان داشت: کسی که خداوند را حاضر و ناظر بداند هیچ‌گاه کارهای خلاف، تقلب و رشوه و شهوت رانی نمی‌کند.

استاد برجسته حوزه افزود: هفته دفاع مقدس به نسل‌های جوان یادآور می‌شود که برای حفظ انقلاب اسلامی فداکاری‌ها و قربانی‌های بسیاری شده و در هشت سال جنگ تحمیلی همه شمنان دست به دست هم دادند و دشمن اصلی، صدام را تقویت کردند و مردم ما در برابر آنها ایستادگی کردند و این کار آسانی نبود.

وی عنوان کرد: شهیدان در مقابل دشمن ایستادگی کردند و این سبب شد نظام جمهوری اسلامی حفظ شود و دست دشمنان اسلام از آب و خاک این مملکت قطع شود.

درصد شهیدان روحانی بیش از گروه‌های دیگر است

آیت الله مکارم شیرازی یادآور شد: در میان شهیدان، روحانیت تعداد شهید بسیاری را تقدیم کرد و تعداد آنها به بیش از چهار هزار نفر می‌رسد و درصد قربانی روحانی نسبت به تعداد کل روحانیان آن زمان و جمعیت کشور بیش از گروه‌های دیگر بوده است.

وی ادامه داد: درست است در این میان عزیزان بسیاری را از دست دادیم اما متوجه شدیم ما نیرومند‌ترین گروه هستیم و ارتش، سپاه و بسیج را در پی آن به دست آوردیم و اگر روحانیت به عرصه نبرد با دشمن نمی‌رفت تا این اندازه سپاه و ارتش نیرومند نبود.

این مفسر قرآن کریم افزود: امروز به گونه‌ای شده کسانی که به ظاهر می‌گفتند گزینه نظامی روی میز است الان دیگر خجالت کشیده‌اند و گزینه را از روی میز برداشته‌اند و صحبتی در این باره نیست.

وی ادامه داد: دشمن نتوانست در عراق‏، افغاستان و سوریه کاری بکند و در کشور قدرتمندی همچون ایران نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد و بگوید گزینه نظامی روی میز است و این نتیجه فداکاری‌های شهیدان است که موجب شد ایران موقعیتی در دنیا داشته باشد که دشمن نتواند ما را تهدید کند.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: امید است خون‌های شهیدان را پاس بداریم و با کار رسانه‌های آلوده‌ای که فعالیت‌های خلاف داشته و چراغ‌های سبز نشان می‌دهند، خون شهیدان از بین نرود.

باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم

وی در پایان سخنان خود با اشاره به کمبود آب عنوان کرد: باید در مصرف آب صرفه جویی کرده و اسراف نکنیم و اگر صرفه جویی نکنیم مشکلات زیادی فراهم می‌شود.

این مرجع تقلید شیعیان ابراز داشت: اسراف و مخصوصا اسراف در آب حرام است و لازم است صرفه جویی در آب را آ‎غاز کنیم.

کد مطلب 2376737

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