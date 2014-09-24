به گزارش خبرنگار مهر مشهد، رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی مشهد در بازدید از مدارس شهید مطهری واقع شهرک شهید رجایی در حاشیه مشهد اظهار کرد: همزمان آغاز کار شورای چهارم، مشکلات و دغدغه‌های مربوط به حاشیه شهر و مشکلات فرهنگی این مناطق مورد توجه قرار گرفت، مناطق حاشیه ای شهر از جمله شهرک رجائی دارای مشکلات و خلاءهای فرهنگی هستند.

غلامحسین صاحبی افزود: برای حل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در حاشیه شهر نیاز به طراحی فضاهای علمی و فرهنگی به ویژه علوم دینی داریم، در همین راستا ما سعی کردیم از طریق همکاری با شهرداری اقداماتی در جهت ساخت مجموعه های فرهنگی مانند حوزه های علمیه در این مناطق انجام دهیم.

صاحبی همچنین در ادامه به نقش شهرداری در احداث مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری(ره) اشاره کرد و گفت: شهرداری مشهد با آیت‌الله امامی کاشانی مذاکراتی را انجام داد تا در حاشیه شهر فضاهای آموزشی و حوزه علمیه را احداث کنند، که ایشان نیز پس از بازدیدی که از منطقه داشتند از احداث مدارس در حاشیه شهر استقبال کردند و شهرداری نیز آماده کمک شد و در نهایت دو مدرسه شهید مطهری در مناطق حاشیه شهر مشهد افتتاح شد.

وی در ادامه با تاکید بر نقش سایر دستگاه گفت: ما از مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها نیز تقاضا داریم در جهت توانمندسازی مردم حاشیه شهر، و همچنین حوزه فنی و حرفه ای با توجه به نیروی کار زیادی که در این مناطق وجود دارد اقدام به فن آموزی این شهروندان کنند و سرمایه گذاری های لازم را از طریق شورای شهر و شهرداری با این مراکز داشته باشند.

صاحبی در پایان از آمادگی شورای شهر جهت حمایت از هر گونه طرح‌های علمی و فرهنگی در حاشیه شهر خبر داد و گفت: شورای شهر مشهد آمادگی دارد تا در زمینه فراهم آوردن مکان، اجاره کردن، و بحث های دیگری که مربوط به فعالیت‌ها و امکانات آموزشی است پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا از این طریق شاهد احداث مدارس بیشتری به ویژه برای حوزه علمیه در حاشیه شهر باشیم.