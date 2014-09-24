 دختران محور گفتگوی خانواده شوند

به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی طلایی در آیین بازگشایی مدارس، ضمن حضور در دبیرستان دخترانه فاطمیه منطقه 16، به ایراد سخنرانی پرداخت با بیان مطلب فوق گفت: چنانچه این گفتگوهای خانوادگی در یک روز بدون روشن بودن تلویزیون، رادیو، موبایل و حتی خواندن روزنامه انجام شود دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اجرایی شدن این نشست‌های داخلی خانواده‌ها با محوریت دختران، افزود: ما آمادگی داریم در صورت انجام این نشست‌های خانوادگی و ارائه دستاوردهای آن، در طی مسابقه‌ای از برترین‌های آن قدردانی و برای مشکلات احتمالی نیز راه حلی پیدا کنیم.

رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها، یکی از افتخارات زندگی و جوانی خود را زندگی و جوانی در زمان انسان‌های ماندگار و جاویدان تاریخ خواند و افزود: جوانان آن دوره برای خودشان احترام و ارزش قائل بودند و بهترین گزینه را در زندگی انتخاب کردند.

وی جوان امروز را نیز دارای وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال جامعه و مردم هموطنش خواند و بیان کرد: جنگ تحمیلی طولانی ترین و نابرابرترین نبرد در طول تاریخ ایران بود؛ چراکه کشور ما به تنهایی در مقابل نه یک کشور بلکه کشورهای زیادی می جنگید اما به یاری خدا بسیجیان ما سیلی محکمی به همه آنها زدند و از خاک کشورمان بیرونشان کردند.

طلایی با تاکید بر لزوم آمادگی های نظامی از جنگی متفاوت و سخت تر از جنگ نظامی یاد کرد و گفت: برای اینکه یک کشور، یک فرهنگ و حتی یک تمدن را نابود کنند از سه حوزه می‌توانند وارد شوند، آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت)، نظام خانواده و نهادهای مرجع و هدایت گر و امروز شما (دختران) در متن این جنگ فرهنگی و نرم قرار دارید و پیروزی در این جنگ امروز در دست شماست.

خاطر نشان می شود در این مراسم تعدادی از خانواده شهدا، خیرین مدرسه ساز، ائمه جمعه و جماعت، پلیس راهور ناجا، شهردار منطقه16 و نواحی آن، دبیر شورایاری منطقه و مدیر کل آموزش و پرورش منطقه نیز حضور داشتند.

تجلیل از مرتضی طلایی، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، تجلیل از خانواده شهدای حاضر در جلسه، قدردانی از دانش آموزان موفق سال های پیش، خواندن سوگند نامه تحصیلی و منشور اخلاقی دانش آموزان، تجلیل از دانش آموزان برتر، اهداء یادبود روز اول مهر به دانش آموزان و برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس از دیگر برنامه های دبیرستان دختران فاطمیه منطقه 16 بود.