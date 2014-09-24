آغاز طرح نصب شیرآلات فتوالکترونیک در مدارس قم

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح نصب شیرآلات فتوالکترونیک (چشمی) به همت شرکت آب و فاضلاب و همکاری آموزش و پرورش استان و با حضور استاندار قم، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، شهردار، فرمانده نیروی انتظامی و مدیرعامل آبفا و مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسئولان آغاز شد.

استاندار قم با استقبال از این طرح، به کمبود شدید آب در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: باید دستگاه های ذیربط در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب تلاش خود را به کار بندند.

حجت الاسلام صالحی منش ضمن اینکه از مردم خواست در مصرف آب تا حد ممکن صرفه جویی کنند، مصرف آب در استان را بالا دانست و گفت: ما پیام خود را در این زمینه به دانش آموزان دادیم امیدواریم با توجه به تاثیرگذاری آنها در خانواده ها شاهد کاهش مصرف بی رویه آب باشیم.

پاسخی عملی به سئوال مهر رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در آغاز به کار این طرح گفت: در این طرح 650 شیرآلات فتوالکترونیک و اهرمی و همچنین 1500 قطعه ادوات کاهنده مصرف در ساختمان های اداری و مدارس قم نصب می شود.

وی هزینه این طرح را بالغ بر 3 میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز داشت: هر چه قدر ما در دو زمینه اصلاح ابزار و اصلاح رفتار هزینه کنیم توجیه پذیر است زیرا تاثیرگذاری آن را در بهینه سازی مصرف و در نهایت کاهش برداشت از منابع تجدید پذیر آب خواهیم دید.

مهندس توکلی بینا اصلاح ابزار و رفتار را مهمترین راهکار برای بهینه سازی مصرف دانست و خاطرنشان کرد: در همین راستا پس از شروع برنامه های فرهنگی و آموزشی از سال های قبل در مدارس قم امسال طرح نصب شیرآلات فتو الکترونیکی را به اجرا درآوردیم.

وی با اشاره به پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان مبنی بر اینکه «چگونه از آب‌های ایران می‌توانیم نگهداری و استفاده کنیم؟» یادآور شد: آبفا با همکاری صمیمانه آموزش و پرورش استان با آغاز اجرای این طرح پاسخی عملی به سئوال مهر رئیس جمهور محترم داشته اند که امیدواریم تمام این اقدامات منجر به فرهنگ سازی در زمینه مصرف صحیح آب در کشور شود.

نواختن زنگ صرفه جویی در مصرف آب در 257 مدرسه قم

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با قدردانی از اقدامات فرهنگی و ترویجی آبفای استان در مدارس در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب، از آمادگی کامل آموزش و پرورش برای همکاری در طرح ها و برنامه های آبفا خبر داد.

وی با بیان اینکه در همین راستا ما در نخستین روز سال تحصیلی جدید زنگ مهر را با شعار «صرفه جویی در مصرف آب» در 257 مدرسه قم به صدا در آوردیم، یادآور شد: آب سرمایه ملی است که همه ما وظیفه حفظ و حراست از منابع آبی را داریم و باید در این زمینه گام برداریم.

حمیدرضا دژاکام تاکید کرد: با توجه به مشکلات آب در کشور به ویژه در استان قم آموزش و پرورش با همکاری آبفا می تواند نقش موثری در صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشد.