 با استقامت و پایداری همیشه برنده هستیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات در تذکر شفاهی به رئیس جمهور درباره موضوع هسته ای گفت: در زمانی که رئیس جمهور در نیویورک است توقع داریم همانطور که نسبت به رعایت حقوق کشور همواره دقت داشتند از این به بعد دقت بیشتر داشته باشند.

وی ادامه داد: راه مسئله استقامت و پایداری است ما همیشه برنده هستیم و باخت- باخت در جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.

این نماینده مجلس همچنین درباره برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: تذکر دیگرم به رئیس جمهور درباره برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی است که مشکلات بسیاری برای این حوزه ایجاد کرده و عدم برگزاری جلسات از سوی رئیس جمهوری مشکلات فراوانی را به دنبال داشته که همه این مشکلات به ایشان بر می گردد.

پژمان فر ادامه داد: تذکر دیگرم به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره حل مشکلات عدیده شرکت ایران ایرتور است، چندین ماه از قول هایی که برای حل مشکلات موجود دادند گذشته است و انتظار می رود که امروز به قول های خود عمل کند.

وی در بخش دیگری از تذکرات خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به بهانه توسعه پهنای باند اینترنت با قیمت بالا فروخته می شود، چرا قیمت اینترنت با بالاترین قیمت در کشور است و دولت فقط به دنبال دلالی و کسب پول است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت به هیچ وجه نسبت به ارائه خدمات مختلف در این حوزه اقدام نمی کند و تمام وظایف خود در این بابت را به انتهای سال 94 موکول می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: انتقاد ما به اینترنت پرسرعت نیست بلکه ما از عملکرد غلط و ضعیف وزارت ارتباطات انتقاد داریم، تمام دنیا تلاش می کند پیش شرط برای ارائه خدمات ارائه کند اما در کشور ما فقط اینترنت را با پهنای باند بالا می فروشند و به فکر دلالی هستند.