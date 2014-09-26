به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد عابدی، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه یکی از برنامه های این دانشگاه در ایام تابستان برای اعضای هیئتهای علمی، ارتقای سطح علمی بود، اظهارداشت: برای 85 نفر هیئت علمی رسمی و 300 هیئت علمی مدعو دانشگاه در طول ایام تابستان همه ساله در یکی از شهرهای قم یا مشهد دوره ارتقای سطح علمی برگزار می شود که این برنامه در دیگر دانشگاه های کشور کم نظیر است.



وی افزود: همه ساله این برنامه بصورت کارگاه آموزشی با حضور اساتید برتر و برجسته علوم قرآن و حدیث کشور پیرامون موضوعات علمی جدید قرآن و حدیث برگزار می شود و این مطالب در میان افراد به بحث و بررسی گذاشته می شود و اشکالات و شبهات مرتفع می شود.



دکتر عابدی اضافه کرد : این برنامه برای ارتقای سطح علمی دانشگاه بسیار مناسب است لذا دوره جدید آن مردادماه با حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها در مشهد برگزار شد و موضوعات مشخصی را بررسی کردند.



وی با اشاره به برخی تشویقهای در نظر گرفته شده برای اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: هرکدام از اعضای هیات علمی دانشگاه که در طول یک ترم، یک مقاله علمی و پژوهشی تدوین کند و به چاپ برساند، از امتیاز ارفاقی، یک روز مرخصی تشویقی در طول هفته بهره خواهند برد و یا اگر هرکدام از اعضای هیات علمی کتابی به چاپ برساند یا کتابش در جشنواره های مختلف امتیاز آورد، از تشویق هایی برخوردار خواهد شد.



دکتر عابدی با اشاره به اینکه هم اکنون 22 دانشکده از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در کل کشور فعال است، افزود: در برخی استانها همانند خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد اصلا دانشکده نداریم و در برخی نیز همانند سیستان و بلوچستان دو دانشکده که یکی در زاهدان و یکی هم در زابل فعال است.



رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با بیان اینکه برخی استان ها مانند قزوین و برخی شهرستانها همچون ساری متقاضی ایجاد دانشکده علوم و معارف قرآن کریم هستند، تصریح کرد: برای سال 93 برنامه ای برای ایجاد دانشکده جدید نداریم اما در سال 94 تعدادی دانشکده جدید بویژه در مناطقی که متقاضی هستند، ایجاد خواهد شد.



وی در پایان سخنانش با اشاره به میزان جذب دانشجوی جدید در مهرماه سال 93 از سوی این دانشگاه تصریح کرد: سازمان سنجش هنوز میزان و سهمیه دانشگاه را برای مهر 93 مشخص نکرده است اما به احتمال فراوان به میزان سال گذشته همان 1500 نفر، دانشجوی جدید جذب خواهیم کرد.