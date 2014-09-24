۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

اعلام محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در البرز/ پیش بینی ترافیک در محور کرج - قزوین

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز با اعلام محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در استان از پیش بینی ترافیک در محور کرج - قزوین برای روز جمعه خبر داد.

رضا اکبری در گفتگو با مهر محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در البرز را اعلام کرد و گفت: بر این اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 روز جمعه چهارم مهر ماه تا سه بامداد روز شنبه پنجم ماه جاری از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است.

وی افزود: همچنین از ساعت 17 روز جمعه چهارم مهرماه تا سه بامداد روز شنبه پنجم ماه سال جاری نیز تردد انواع وسایل نقلیه از 15 کیلومتری جنوب مرزن آباد (دزبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

اکبری اعلام کرد: چنانچه بار ترافیکی در ساعات تعیین شده در این محورها کم نشود، ساعت محدودیت تردد خودروها افزایش خواهد یافت.

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: ممنوعیت تردد موتورسیکلت نیز تا پایان محدودیت در محور کرج - چالوس و بالعکس ادامه دارد.

وی همچنین یادآور شد: با توجه به پایان سفرهای تابستانی و بازگشت مسافران پیش بینی می شود روز جمعه در محور کرج – قزوین شاهد ترافیک باشیم.

به گفته این مسئول به منظور ایمن سازی راهها پلیس راهور طرح های ترافیکی و حضور مستمر را در دستور کار خواهد داشت.

