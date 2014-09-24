حمایتهای کمیته امداد از 573 هزار دختر در آستانه ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوروزی جعفری با بیان اینکه در روز ملی ازدواج مصادف با اول ماه ذی الحجه سالروز ازدواج خجسته و مبارک امیر المومنین حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه الزهرا(س) با بهره مندی از ظرفیتهای استانی مراسم نمادین جشن ازدواج برگزار می شود، گفت: این مراسم با حضور زوج‌های جوان و خیران فعال در عرصه ازدواج با رویکرد تبیین الگوها و رهنمودهای فرهنگ غنی اسلام و سنت نبوی و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان در سطح کشور برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون حدود 25 هزار کمک هزینه ازدواج به مددجویان اختصاص داده شده است، افزود: دختران در شرف ازدواج تحت حمایت این نهاد علاوه بر منابع اختصاصی، مشارکت خیران و مساعدت حامیان طرح اکرام، تا سقف 30 میلیون ریال از کمک هزینه تهیه جهیزیه امداد بهره مند می‌شوند. نوروزی یادآور شد: در سال گذشته حدود 90 هزار کمک هزینه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد حدود 2500 مورد مربوط به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بوده است.

وی عمل به توصیه‌های دین مبین اسلام و سیره نبی اکرم حضرت محمد ( ص) در توجه به ازدواج و کانون خانواده، تسهیل و ترویج ازدواج بهنگام، آگاهانه و آسان در بین جوانان در شرف ازدواج و زنان سرپرست خانوار،تحکیم و تقویت بنیان خانواده و پیشگیری از شیوع آسیبهای فردی،اجتماعی از قبیل:طلاق ،اعتیاد، بزهکاری و...، تامین بسترهای توانمندی و خود اتکایی در سایه آرامش ، آسایش و سلامت کانون خانواده و حفظ و تقویت حمایتی به واسطه خروج زوج‌های جوان از شمول پوشش خدمات مستمر را از جمله اهداف و رویکرد فعالیت امر ازدواج عنوان کرد.

مدیرکل امور حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) تشکیل ستاد جهیزیه استان ( ستاد کوثر) با هدف برنامه ریزی جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت های درون و برون سازمانی و ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد برنامه کمک به ازدواج نیازمندان، تعامل و همکاری با سازمانهای دولتی و مردمی، ادارات، اصناف مختلف و خیریه ها، جهت تأمین مقدمات ازدواج نیازمندان از طریق هم افزایی ظرفیت ها و منابع، اعطاء هدیه به زوج های با مهریه پایین و ارزش گذاری برای این امر پسندیده، آموزش زوج های جوان در زمینه مهارتهای زندگی ، همسرداری ، سبک زندگی اسلامی ایرانی و نیز تشویق و ترغیب زوج ها به فرزندآوری، تبلیغات مؤثر در زمینه جلب مشارکتهای مردمی توسط ائمه محترم جماعات و جمعه، هماهنگی لازم به منظور مشارکت دیگر حوزه‌های امداد اعم از حوزه‌های مشارکتهای مردمی، فرهنگی، اشتغال و خودکفایی، مالی و ... به منظور ایجاد تمهیدات لازم را از دیگر اقدامات این حوزه در زمینه ازدواج جوانان است.

وی یادآور شد: کمیته امداد امام(ره) برای آینده نیز برنامه‌های مختلفی از جمله افزایش بهره وری از منابع مالی از طریق برنامه ریزی جهت توزیع اقلام سبد جهیزیه، پیگیری و توسعه رویکرد مشاوره و آموزش ازدواج در راستای ازدواج آگاهانه و پایدار و همچنین تسهیل ازدواج دختران سن بالا از طریق اتخاذ رویکرد ویژه به مسائل آنان، ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار و گسترش و افزایش مشارکت مردمی را در دستور کار دارد.

کمیته امداد 23 سال است که در امر ازدواج و تهیه جهیزیه برای نوعروسان و تازه دامادهای تحت حمایت در سطح وسیعی کمک کرده است.