خطرات بارداری خارج از رحم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا صادقی با بیان اینکه اگر جنین حاصل از لقاح خارج رحمی در هر جای دیگری غیر از حفره داخلی رحم جایگزین شود، حاملگی خارج از رحم اتفاق می افتد، افزود: بارداری خارج از رحم چنانچه تشخیص داده نشود، می تواند خطرهایی به همراه داشته باشد، از این رو دو هفته پس از مثبت شدن آزمون بارداری، از مادر خواسته می شود جهت انجام سونوگرافی مراجعه نموده و از سلامت بارداری و لانه گزینی جنین در درون رحم و یا بیرون از آن، آگاه گردد.

مسئول بخش جنین شناسی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، ضمن تاکید بر این موضوع که علایم اولیه بارداری خارج از رحم به علایم بارداری طبیعی شباهت فراوانی دارند و به همین علت ممکن است تشخیص آن بر اساس علایم برای پزشک دشوار باشد، تصریح کرد: پزشک می تواند با انجام بررسی های بیشتر، بارداری خارج رحمی را تشخیص دهد.

صادقی با بیان اینکه معاینات بالینی نمی تواند به صورت صد در صد وقوع بارداری خارج رحمی را تأیید نماید، افزود: سونوگرافی مهبلی یکی از قابل اعتمادترین راههای تشخیص بارداری خارج رحمی است و چنانچه تست های تشخیصی از طریق خون، بارداری را تأیید کند ولی در آزمایش سونوگرافی هیچ نشانه ای از جنین در رحم مشاهده نگردد، به احتمال زیاد، بارداری خارج از رحم صورت گرفته است.

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا خاطر نشان کرد: اگر چه بیشتر بارداری ها به طور معمول در داخل رحم پیشرفت می کنند، اما ممکن است جنین آماده لانه گزینی به طور غیر طبیعی به داخل لوله رحم حرکت نماید و در همان جا لانه گزینی کرده و سبب ایجاد حاملگی خارج از رحم گردد، یعنی جنین در سطح لولۀ رحم به رشد خود ادامه داده و در همان جا بارداری به وقوع می پیوندد و بنابراین با رشد و تکامل جنین و افزایش اندازه و حجم آن، لوله رحم دیگر گنجایش جنین در حال رشد را نداشته و ممکن است منجر به پارگی لوله رحمی گردد.

صادقی نوع درمان حاملگی خارج از رحم را بسته به اندازه، محل بارداری خارج رحمی و تمایل خانم به مادر شدن مجدد متفاوت دانست و گفت: در مراحل اولیه می توان با استفاده از دارو جنین متصل شده را جدا نموده تا با جذب آن توسط بدن حذف گردد، اما اگر زمان بیشتری از حاملگی گذشته باشد، لازم است جراحی انجام گیرد که پس از عمل جراحی لازم است میزان هورمون بارداری خون (HCG) تا زمان به صفر رسیدن یعنی 21 هفته بعد، اندازه گیری شود.

مسئول بخش جنین شناسی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با بیان اینکه بسیاری از زنان می توانند پس از حاملگی خارج رحمی بارداری موفقیت آمیزی داشته باشند، افزود: بعد از بارداری خارج رحمی، سه ماه زمان لازم است تا وضعیت جسمی برای بارداری مجدد کاملا بهبود یابد که تغذیه مناسب شامل: مصرف سبزیجات تازه و ورزش سبک، بدن را در رسیدن به این آمادگی یاری می دهند که در کنار آن، عوامل تشدید کننده ای از جمله: قطع سیگار، الکل و گاهی مصرف اسید فولیک تحت مراقبت پزشک برای آمادگی بدن توصیه می شود.

جهت آشنایی زوجین با عمل انتقال جنین و حاملگی خارج رحمی هر هفته شنبه ها ساعت 19 برنامه ای با عنوان "پایان ناباروری" با همکاری مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، از شبکه چهار پخش می شود.

افزایش آگاهی زوجین درباره ناباروری، بررسی مشکلات پیش روی درمان ناباروری در کشور، اعم از مراجعه به مراکز غیر تخصصی درمان و باورهای غلط در درمان ناباروری از مهم ترین اهداف این برنامه است که با حضور متخصصان بررسی می شود.