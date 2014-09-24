  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۴

در چهارمحال و بختیاری،

ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بحث کتابخانه ها مورد توجه قرار می گیرد

ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بحث کتابخانه ها مورد توجه قرار می گیرد

شهرکرد- خبرگزاری مهر: مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری گفت:ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بحث کتابخانه ها مورد توجه قرار می گیرد.

بهروز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتفاقات زیادی در کتابخانه های این استان افتاده است که باعث ارتقاء و افزایش آن ها نیز شده است.

وی تصریح کرد: خیلی از مکان هایی که استفاده ای از آن ها نشده است بعد از مدتی تبدیل به ویرانه شده است به یک مجموعه فرهنگی تبدیل می شود.

صادقی ادامه داد: نهاد کتابخانه های عمومی این استان تا کنون توانسته است در دو جشنواره رتبه اول کشوری را کسب کند .

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری بیان داشت: منابع کتابخانه ها به صورت متمرکز ممیزی می شوند.

وی اذعان داشت: قرائت قرآن، تفسیر نهج البلاغه و ... از مهم ترین فعالیت هایی است که در کتابخانه ها انجام می دهند.

صادقی با اشاره به اینکه سایت ایران نمایه در همه کتاب خانه ها قابل دسترسی است، بیان داشت: مقاطع تحصیلی لیسانس به بالا از این منابع استفاده می کنند و اقدامات زیادی در این راستا صورت گرفته است.

کد مطلب 2376791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها