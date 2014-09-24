ایجاد اشتغال و دستیابی به پیشرفت و توسعه مستلزم کسب مهارت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران پانزدهمین مسابقات ملی مهارت که در سالن دولت استانداری برگزارشد، گفت: انجام فعالیت ها و کسب مهارت در زمینه های مختلف برای انسان امری اکتسابی و در سایر موجودات اعم از گیاهان و حیوانات غریزی و غیر ارادی است.

وی عنوان کرد: انسان زمانی که پا به عرصه وجود می گذارد در اقیانوسی وارد می شود که خود می بایست در آن شنا کردن را بیاموزد و این مهم حاکی از برتری انسان نسبت به سایر مخلوقات است.

وی بیان کرد: از ابتدای خلقت انسان علاوه بر فعالیت های غریزی در راستای ارتقای کیفیت مهارت و دانایی تلاش کرده و می کند.

استاندار کردستان به درخشش جوانان استان در مسابقات ملی مهارت اشاره کرد و اظهارداشت: کسب رتبه هفتم در میان 31 استان کشور در مسابقات ملی مهارت برای برای استانی هم چون کردستان که سابقه ی چندانی در حوزه صنعت و مهارت های فنی نداشته و ندارد اتفاق بسیار مطلوب و شایان تقدیری است.

زاهدی ادامه داد: کسب عنوان هفتم کشور در این دوره از مسابقات نشان دهنده استعداد نهفته ای موجود در جوانان این خطه است که نیاز به تقویت و توجه بیشتری هم دارد.

وی عنوان کرد: هر چند انتظار از جوانان کردستانی فراتر از کسب این رتبه است و چراکه توانمندی نیروهای انسانی استان بالاتر از رتبه هفتم کشوری است.

وی افزود: امروز دنیای رقابت است و باید در داخل کشور با سایر استان ها و در سطح جهانی با سایر کشورها در عرصه ها و زمینه های گوناگون رقابت کنیم.

استاندار کردستان برگزاری این مسابقات را منجر به افزایش انگیزه در جوانان خواند و یادآور شد: برگزاری مسابقات ملی مهارت علاوه بر بالابردن انگیزه در جوانان موجب ارتقای کیفیت کارها نیز خواهد شد.

زاهدی با بیان اینکه کسب مهارت مهمترین عامل ایجاد اشتغال محسوب می شود،بیان کرد: در جامعه ای که دغدغه ی اصلی آن اشتغال است می بایستی به امر مهارت آموزی توجه بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: هر جامعه ای برای دستیابی به اشتغال وهم چنین توسعه پایدار راهبردهای متنوعی را در عرصه های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فناوری های نوین اعمال می کند که وجه مشترک رسیدن به سطح مطلوب و رضایت بخش در تمامی این موارد داشتن مهارت است.

وی عنوان کرد: امروزه در دنیا با توجه به پیشرفت های صروت گرفته شده برای انجام ساده ترین کارها نیز داشتن مهارت امری لازم است.

استاندار کردستان با بیان اینکه بدون داشتن مهارت دستیابی به اشتغال پیشرفت و توسعه در هیچ جامعه ای امکان پذیر نیست، ادامه داد: در جامعه ما باید بیشتر به مهارت هایی که معطوف به بازار و اشتغال است پرداخته شود.

زاهدی اظهارداشت: یکی از وظایف نظام آموزشی در کشور ما تولید علم و رسالت دیگر آن آموزش مهارت های لازم برای امور مختلف در تمامی سطوح است.

وی ادامه داد:سازمان آموزش فنی و حرفه ای با همکاری مجموعه تعاون،کار ور فاه اجتماعی بایستی ابتدا با شناسایی بازار و براساس نیاز موجود اقدام به ارائه مهارت های لازم به کارآموزان کنند.

در پایان این مراسم از هفت نفر از مدال آوران پانزدهمین مسابقات ملی مهارت با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل شد.