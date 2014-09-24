اتاق اصناف عضو کمیته اصلاح مالیات بر ارزش افزوده مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی امروز در جمع نمایندگان استان تهران گفت: برای اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده، جلسه‌ای با حضور 5 رئیس اتحادیه‌ در تهران برگزار شد که در آن، اتاق اصناف ایران پیشنهاد اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده را ارایه داد و خوشخبتانه با رای مثبت اعضا مواجه شد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بر این اساس، اتاق اصناف ایران به عنوان عضو کمیته اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شد؛ اما باید این نکته را نیز از یاد نبرد که اصلاح امورمالیاتی اصناف کار سختی است.

وی تصریح کرد: کار در حوزه اصناف سنگین است و اتاق اصناف ایران با اتاق‌های بازرگانی و تعاون باید به صورت متحد ومنسجم عمل کند تا حرف و عملشان یکی باشد و هیچ گونه اختلاف و تعارضی بروز نکند.

به گفته فاضلی، کافی نبودن منابع مالی اتاق های اصناف یکی از دلایل عقب افتادگی اتاق ها بوده که لازم است تا به مساله تامین منابع مالی اتاق ها و استفاده از نیروی انسانی متخصص توجه بیشتری شود.

همچنین در این نشست، یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: برای حل مشکلات اصناف ابتدا باید سازماندهی درستی صورت گیرد و درک و ذهنیت درست در خصوص این مساله شکل گیرید.

وی افزود: در این راستا فرصت پرداختن به اشتباهات وجود ندارد و به نوعی امکان آزمون و خطا از دست رفته است و اکنون به نقطه ای رسیده ایم که باید از تک تک امکانات درست استفاده کرده و انسجام درون سازمانی بین مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران شکل گیرد.

صادقی با بیان اینکه امروز اصناف باید از فرصت به وجود آمده استفاده کنند، گفت: اکنون رویکرد دولت به اصناف مثبت بوده و دولت معتقد است توجه نکردن به مسائل و مشکلات اصناف و هرگونه بی توجهی به امور اصناف به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: خوشبختانه امروز مسیر و رویه اصناف کاملا مشخص است و افق روشنی مبتنی بر نیازهای صنوف از سوی مجموعه اصناف در نظر گرفته شده است.

صادقی خاطرنشان کرد: اکنون اصناف جایگاه ویژه ای در دولت و مجلس دارند و از کارشناسان اصناف در جلسات مختلف دعوت به عمل می آید که این خود امتیازی برای اصناف محسوب می شود. تعامل و همکاری اصناف با دولت به معنای تسلیم شدن به خواست دولت نیست و باید این تفکر غلط از بین برود.

صادقی ساماندهی صنوف آلاینده را هم از مهم ترین مسائل اصناف دانست و تصریح کرد: با هماهنگی اتاق اصناف ایران واستانداری تهران کارگروه این بخش مشخص شده است و قطعاً به زودی جلسات تجزیه و تحلیل و رسیدگی به این مساله برگزار می شود.