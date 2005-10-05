حجت الاسلام اختري : روزه كمر روح شيطاني را مي شكند

حجت الاسلام عباسعلي اختري عضو كميسيون فرهنگي و كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه" مهر" اظهار داشت : ماه رمضان، ماهي است كه خداوند متعال براي بندگان فراهم كرده است تا رحمت خود را بيش از پيش شامل حال آنان كند .

وي در ادامه افزود : رمضان، ماه رحمت خداوندي است و بهتر آن است كه در اين ماه لحظه اي از ياد خداوند غافل نشويم و بعد معنوي خويش را ارتقاء دهيم تا قابليت استفاده بيشتر از رحمت خداوند متعال را داشته باشيم .

حجت الاسلام اختري در رابطه با ارزش هاي ماه رمضان گفت : ماه رمضان ماه ميهماني خداست و خداوند بندگانش را به اين ميهماني دعوت كرده است، يكي از ارزش هاي اين ماه فاصله گرفتن از ماديات است كه دستيابي به آن، با روزه گرفتن فراهم مي شود، چنان كه در روايات آمده است كه روزه گرفتن كمر روح شيطاني را مي شكند .

وي درادامه تصريح كرد : ديگر ارزش اين ماه آن است كه قرآن، در اين ماه نازل شده است و اين كتاب آسماني اسباب هدايت و كمال را براي انسان ها تبيين كرده است .

حجت الاسلام عباسعلي اختري افزود: شب قدر در ماه رمضان قرار گرفته است هر انساني بايد خود را براي درك عظمت اين شب مهيا كند و اين آمادگي فراهم نمي شود مگرآن كه هر كس به اطاعت از فرمان خداوند، دوري از دشمنان خدا و دين او، اجتناب از حرام و به جا آوردن واجبات و انس با قرآن كريم، اهتمام ورزد .

وي در ادامه ذكر ارزش هاي ماه مبارك رمضان افزود: خداوند مي خواهد كه در اين ماه رحمت خود را شامل حال بندگان كند ، از اين رو شب قدر را كه بهتر از همه ايام است و عبادت در اين شب از هزار ماه برتر است ، در ماه رمضان قرار داده است .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به روزه ظاهري اشاره كرد و گفت : تا زماني كه هر كس تنها به گرسنگي و تشنگي اكتفا كند ، روزه ظاهري گرفته است .

وي گفت : اگر چه روزه ظاهري هم داراي اهميت است ، اما اگر آدمي بر اخلاقيات پايبند نباشد، تنها در گرسنگي و تشنگي باقي خواهد ماند ، در اين راستا لازم است كه در ماه رمضان همه اعضاء انسان روزه دار باشد .

حجت الاسلام اختري در رابطه با روزه خاص گفت : زماني كه هر انسان علاوه بر روزه ظاهري ، براي ترك معاصي نيز تلاش كند، روزه خاص اختيار كرده است و بالاتر از اين روزه آن است كه فرد لحظه اي از ياد خدا غافل نشود .