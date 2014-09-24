توضیحات هلال احمر درباره حادثه خودکشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معیت هلال احمر، صبح امروز فردی میانسال برای دریافت داروهای خاص بیماری صرع خود به این جمعیت مراجعه کرده و بلافاصله تقاضای نامبرده ثبت و از طریق اتوماسیون اداری حسب مقررات برای سازمان داوطلبان جمعیت و بلافاصله به معاونت منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی ارجاع و راهنمایی شد.

متاسفانه این فرد پس از خروج از دبیرخانه واقع در طبقه همکف به سمت راه پله های منتهی به پارکینگ جمعیت هلال احمر رفته و بی محابا خود را از طبقه همکف به پارکینگ چهارم رها می کند.

نیروهای حراست جمعیت بلافاصله مراتب را به اورژانس تهران اطلاع داده و عوامل اورژانس پس از حضور در صحنه اعلام کردند که وی فوت کرده است.

لازم به توضیح است که بر اساس مقررات، دریافت هرگونه کمک مالی یا دارویی از جمعیت هلال احمر از طریق سازمان داوطلبان این جمعیت و توسط واحد مددکاری مستقر در سازمان مذکور انجام می شود.