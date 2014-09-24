عملیات احداث زائر سرای کاروان راهیان نور در خرمشهر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی وضعیت ساخت زائرسرای استان قزوین در مناطق عملیاتی جنوب کشور ظهر چهارشنبه به ریاست منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار و حضور شهرداران شهرهای قزوین، الوند، محمدیه، در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه گفت: با شرایطی که در منطقه حکمفرماست و تهاجم فرهنگی دشمن لازم است نسبت به انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان همت کنیم تا آسیب کمتری بینیم.



معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: هجمه های فرهنگی و ماهواره ای دشمنان برای دور کردن نسل جوان از آموزه های دینی و ارزشهای اسلامی با همه توان فعالیت می کند لذا نباید از برنامه های فرهنگی در این شرایط غافل شویم زطیرا هرجا غفلت کرده ایم آسیب دیده ایم وخسارت زیادی متحمل شده ایم.



کاروان راهیان نور حرکت تاثیرگذار فرهنگی است



این مسئول بیان کرد: یکی از برنامه های بسیار ارزشمند و مهمی که در سالهای اخیر بخوبی در سراسر کشور اجرا شده کاروان راهیان نور است و جوانان و دانش آموزان با استقبال بسیار خوب از این حرکت فرهنگی عشق و علاقه خود را برای آشنایی با دستاوردهای دفاع مقدس به نمایش گذاشته اند.



حبیبی یادآورشد: با توجه به خیل کاروان های راهیان نور که به مناطق جنوب و غرب کشور اعزام می شود ضرورت تامین اقامتگاهی مناسب احساس می شد که خوشبختانه با همکاری شهرداران، استانداری و راه و شهرسازی مقئامات ساخت زائرسرایی در خرمشهر و اهواز فراهم شد که بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.



عباس برزگر معاون اجرایی سپاه پاسداران قزوین هم با ارائه گزارشی از روند کارهای انجام شده اظهارداشت: در صورت تامین اعتبار اولیه می توان با تامین مصالح کار اجرایی را از 15 مهرماه آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: امسال پیش بینی شده 20 هزار دانش آموز و دانشجو در دو مرحله به مناطق جنگی اعزام شوند و با استقبال خوب افراد امیدواریم عملیات احداث زائر سرا با سرعت بیشتری اجرایی شود.



در ادامه علی فرخزاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از آماده شدن نقشه های فاز اول زائرسرا خبرداد و گفت: در صورت اجرای تعهدات شهرداری های قزوین، الوند و محمدیه امسال عملیات اجرایی از نیمه مهرماه آغاز می شود.