دفاع مقدس پس از پیروزی انقلاب مهمترین رویداد قرن است/ دستاوردهای امروز نتیجه خودباوری جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری چهارشنبه در دیدار با فرماندهان، مسئولان، پاسداران و بسیجیان استان گفت: اقتدار معنوی رزمندگان دفاع مقدس بواسطه دلدادگی به امام راحل (ره) و تاسی از فرهنگ عاشورا و ائمه اطهار(ع)، تمام معادلات سیاسی و نظامی دشمنان را در جنگ تحمیلی بر هم زد و همین معنویت مهمترین وجه تمایز رزمندگان دوران دفاع مقدس در مقایسه با دیگر ارتش های دنیا است.

امام جمعه تبریز در ادامه با تاکید بر تقویت ابعاد معنوی نیروهای مسلح علاوه بر ارتقای توان رزمی و نظامی جهت مقابله با دشمنان بی اعتقادی همچون داعش تکفیری و سلفی ها افزود: مجاهدت پاسداران انقلاب اسلامی در دوران مقدس مصداق بارز آیه "فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه" بوده و این نیروها از آغاز انقلاب تاکنون همپای دیگر نیروهای مسلح در دفاع از حریم ارزش ها حماسه آفرینی کرده اند.

آیت الله شبستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خودکفائی های دفاعی و علمی امروز کشور، آنها را نتیجه خودباوری ملت در دوران دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با خوباوری و اتحاد و با وجود تمام کاستی ها و کمبودها به دستاوردهایی دست یافتن که خودکفایی امروز در زمینه دفاعی و علمی نتیجه آن است که در این بین حضور داوطلبانه مردم در جبهه ها شاخصه ای مهم برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی و اجتماعی بعدی بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از دفاع مقدس به عنوان مهمترین رویداد قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران نام برد و تاکید کرد: انتقال فرهنگ و ارزش های آن دوران به نسل های جوان ضروری است و تاریخ دفاع مقدس باید به نحو شایسته به نسل های آینده منتقل و در مدارس و دانشگاه ها نیز برای آشنایی نسل جوان، باید به این موضوعات پرداخت شود.

آیت الله مجتهد شبستری در پایان گفت: متولیان فرهنگی و مسئولان باید با نشر و ترویج ارزش های دوران دفاع مقدس برخی ابهام های بوجود آمده در خصوص این دوران را تبیین کنند تا جوانان با شنیدن تاریخ آن دوران و دلاوری های مردانی چون باکری ها، صیاد شیرازی ها و شفیع زاده ها، از واقعیت آن روزهای جنگ بدرستی مطلع شوند.