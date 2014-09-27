حضور ایران در 7 نمایشگاه گردشگری بین المللی خارجی / تدوین شیوه نامه برگزاری نمایشگاه

سیدمحمدکاظم خلدی نسب به خبرنگار مهر گفت: مهمترین رویکرد ما برای تبلیغات گردشگری، حضور در نمایشگاههای بین المللی است به همین علت اکنون 7 نمایشگاه گردشگری را به عنوان رکن اساسی مد نظر قرار داده ایم که شامل نمایشگاه فیتور اسپانیا، مسکو، چین، ITB برلین، میلان، سنگاپور و ترکیه است. اما شرکت در نمایشگاههای مانند ژاپن، فرانسه، امارات و لندن به دلیل برخی از موارد توسط بخش دولتی انجام نمی شود ولی این کار را به بخش خصوصی می سپاریم.

وی ادامه داد: برای حضور در نمایشگاههایی که بیشتر در کشورهای همجوار برگزار می شود، یکی از استانها را به عنوان استان مرکزی در نظر می گیریم و آن استان، شهرهای دیگر را برای شرکت در نمایشگاه تشویق می کند. همه تسهیلات داده می شود که حضور فعالانه ای در نمایشگاههای خارجی داشته باشیم اما بیشترین فعالیت برای فراهم کردن تسهیلات حضور بخش خصوصی در نمایشگاههاست.

این مقام مسئول در معاونت گردشگری از تهیه شیوه نامه برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی خبر داد و گفت: این شیوه نامه را به رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز داده ایم تا آن را ابلاغ کند تا همه معاونت ها و مدیران استانی در این چارچوب نمایشگاه برگزار کنند. مکانیزم درخواستهای برگزاری نمایشگاهها به معاونت گردشگری اراده می شود، شاخص های مورد نظر را در نظر می گیریم و پس از بررسی در کمیته تخصصی مجوز برپایی آن برنامه داده می شود.

پیش از این معاون گردشگری کشور اعلام کرده بود که شرکت در برخی از نمایشگاههای خارجی که امکان تبادل گردشگر با مخاطبان آنها را نداریم، سودی برای گردشگری ایران ندارد.