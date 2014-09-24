20 برنامه فرهنگی ورزشی در ملایر برگزار می ‌شود

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و ارزشی اداره ورزش و جوانان ملایر استفاده از بیش از 100 راوی خاطرات دفاع مقدس برای جوانان و ورزشکاران این شهرستان است.

وی افزود:غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری زیارت عاشورا با حضور تمامی رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان از اقدامات فرهنگی ورزشی اداره ورزش و جوانان ملایر است.

رضایی عنوان کرد: برگزاری همایش پیاده‌ روی در روز جمعه 4 مهرماه از میدان بابک به سمت بام ملایر، مسابقات ژیمناستیک، همایش کوهنوردی و برگزاری بسیاری از مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی از اقدامات پیش بینی شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره پنج شهید خلبان شهرستان یک دوره مسابقه چهار جانبه فوتبال بین تیم ‌های گسترش اراک، پایگاه شکاری شهید نوژه همدان، فجر نهاوند و تیم خانه جوانان ملایر در زمین چمن تختی ملایر برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر در پایان با بیان اینکه ورزش شهرستان ملایر رشد چشمگیری داشته است، گفت: از ابتدای سال جاری چندین میزبانی کشوری اعم از مسابقات قهرمانی کشوری در رشته کاراته و ووشو را در ملایر برگزار کرده ‌ایم که نشان از پیشرفت قابل ملاحظه ورزش ملایر از نظر رشد زیرساخت‌های ورزشی و پرورش قهرمانان دارد.