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۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

رضایی:

20 برنامه فرهنگی ورزشی در ملایر برگزار می ‌شود

20 برنامه فرهنگی ورزشی در ملایر برگزار می ‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس 20 برنامه فرهنگی، ورزشی به مدت یک هفته در شهرستان ملایر برگزار می‌ شود.

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و ارزشی اداره ورزش و جوانان ملایر استفاده از بیش از 100 راوی خاطرات دفاع مقدس برای جوانان و ورزشکاران این شهرستان است.

وی افزود:غبارروبی  گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری زیارت عاشورا با حضور تمامی رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان از اقدامات فرهنگی ورزشی اداره ورزش و جوانان ملایر است.

رضایی عنوان کرد: برگزاری همایش پیاده‌ روی در روز جمعه 4 مهرماه از میدان بابک به سمت بام ملایر، مسابقات ژیمناستیک، همایش کوهنوردی و برگزاری بسیاری از مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی از اقدامات پیش بینی شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره پنج شهید خلبان شهرستان یک دوره مسابقه چهار جانبه فوتبال بین تیم ‌های گسترش اراک، پایگاه شکاری شهید نوژه همدان، فجر نهاوند و تیم خانه جوانان ملایر در زمین چمن تختی ملایر برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر در پایان با بیان اینکه ورزش شهرستان ملایر رشد چشمگیری داشته است، گفت: از ابتدای سال جاری چندین میزبانی کشوری اعم از مسابقات قهرمانی کشوری در رشته کاراته و ووشو را در ملایر برگزار کرده ‌ایم که نشان از پیشرفت قابل ملاحظه ورزش ملایر از نظر رشد زیرساخت‌های ورزشی و پرورش قهرمانان دارد.

کد مطلب 2376933

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