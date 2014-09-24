کارت های بازرگانی اردبیل در استان های دیگر استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی اردبیل تصریح کرد: طبق برسی ها مشاهده شده تجار استان های دیگر به ویژه گیلان کارت بازرگانی تجار اردبیلی را خریداری کرده و با آن اقدام به صادرات کرده اند.

وی با بیان اینکه در ادامه دارایی استان از دارنده کارت به دلیل صادرات مالیات خواسته است، اضافه کرد: با اذعان به عدم صادرات توسط مالک اصلی کارت در حال حاضر دارایی استان 20 میلیارد ریال از این محل طلبکار است.

خدابخش تاکید کرد: با وجود اینکه این صادرات رقم صادرات استان را بالا برده اما در عمل زیان متوجه استان شده و مشاهده می شود در لیست صادرکنندگان حتی پیرزن 70 ساله نیز دیده می شود.

رئیس شورای اداری استان معتقد است دلایل کاهش صادرات استان باید به صورت جامع بررسی شود و تمامی عوامل دخیل در آن توسط دو دستگاه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در نظریه پایه توسعه استان در کنار کشاورزی و گردشگری به صنعت تجارت نیز توجه شده است، اضافه کرد: اصلی ترین قابلیت استان مرزی بودن همین تجارت خارجی است.

به گفته خدابخش تجارت خارجی نیازمند آموزش است و بسیاری از مشکلات فعلی تجارت خارجی استان به ضعف آموزش و عملکرد دستگاه های اداری بر می گردد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه به جای کالاها باید رفتارهای اداری در اردبیل استاندار شود، ادامه داد: باید مشکلات به دستگاه ها ابلاغ شده و مرتبا بررسی شود تا بتوانیم وضعیت صادرات را بهبود بخشیم.

وی با بیان اینکه در گمرک بیله سوار طرح 24 ساعته شدن گمرک و طرح الحاق آن به منطقه آزاد ارس دنیال می شود، اضافه کرد: در عین حل بخشی از مشکلات با تکمیل ساختمان جدید پایانه رفع خواهد شد.

وی از اعلام آمادگی استانداری جهت حمایت از طرح های توسعه گمرک خبر داد و افزود: تسهیل در فعالیت گمرک به تسهیل صادرات کمک خواهد کرد.