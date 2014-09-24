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۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

خدابخش:

کارت های بازرگانی اردبیل در استان های دیگر استفاده می شود

کارت های بازرگانی اردبیل در استان های دیگر استفاده می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از استفاده از کارت های بازرگانی تجار استان در استان های دیگر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی اردبیل تصریح کرد: طبق برسی ها مشاهده شده تجار استان های دیگر به ویژه گیلان کارت بازرگانی تجار اردبیلی را خریداری کرده و با آن اقدام به صادرات کرده اند.

وی با بیان اینکه در ادامه دارایی استان از دارنده کارت به دلیل صادرات مالیات خواسته است، اضافه کرد: با اذعان به عدم صادرات توسط مالک اصلی کارت در حال حاضر دارایی استان 20 میلیارد ریال از این محل طلبکار است.

خدابخش تاکید کرد: با وجود اینکه این صادرات رقم صادرات استان را بالا برده اما در عمل زیان متوجه استان شده و مشاهده می شود در لیست صادرکنندگان حتی پیرزن 70 ساله نیز دیده می شود.

رئیس شورای اداری استان معتقد است دلایل کاهش صادرات استان باید به صورت جامع بررسی شود و تمامی عوامل دخیل در آن توسط دو دستگاه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در نظریه پایه توسعه استان در کنار کشاورزی و گردشگری به صنعت  تجارت نیز توجه شده است، اضافه کرد: اصلی ترین قابلیت استان مرزی بودن همین تجارت خارجی است.

به گفته خدابخش تجارت خارجی نیازمند آموزش است و بسیاری از مشکلات فعلی تجارت خارجی استان به ضعف آموزش و عملکرد دستگاه های اداری بر می گردد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه به جای کالاها باید رفتارهای اداری در اردبیل استاندار شود، ادامه داد: باید مشکلات به دستگاه ها ابلاغ شده و مرتبا بررسی شود تا بتوانیم وضعیت صادرات را بهبود بخشیم.

وی با بیان اینکه در گمرک بیله سوار طرح 24 ساعته شدن گمرک و طرح الحاق آن به منطقه آزاد ارس دنیال می شود، اضافه کرد: در عین حل بخشی از مشکلات با تکمیل ساختمان جدید پایانه رفع خواهد شد.

وی از اعلام آمادگی استانداری جهت حمایت از طرح های توسعه گمرک خبر داد و افزود: تسهیل در فعالیت گمرک به تسهیل صادرات کمک خواهد کرد.

 

کد مطلب 2376957

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