به گزارش خبرنگار مهر، محسن اجل‌لوئیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، امنیت، آرامش و آسایش امروز را مرهون رشادت‌های دیروز سرداران، فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: یکی از اقدامات خدمات اجتماعی برگزاری همایش‌های مختلف است که مطابق برنامه سالیانه انجام می‌شود که به مناسبت پاسداشت، سنگربانان میهن اسلامی و نیز آشنایی برای فرزندان نسل جدید برگزار می‌شود.



وی با اشاره به برگزاری همایش "قافله خورشید" در اصفهان گفت: این همایش همزمان با سراسر کشور برای فرماندهان و رده گردان‌ها به بالا در روز پنجم مهر ماه برگزار می‌شود.



مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان اصفهان ایجاد وحدت رویه و تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس را از جمله اهداف برگزاری همایش "قافله خورشید" عنوان کرد و بیان داشت: سیراب کردن جامعه از فرهنگ عاشورایی و آشنایی نسل جوان با این فرهنگ از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.



وی با اشاره به شناسایی 350 فرمانده دفاع مقدس در اصفهان اظهار داشت: تمامی فرماندهان نظامی و انتظامی ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و جهاد کشاورزی در این همایش حضور دارند و از آنها تجلیل می‌شود.



اجل‌لوئیان ادامه داد: چهار خانواده شهید از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی در این همایش تجلیل می‌شوند.