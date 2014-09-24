فرهنگ عمومی باید در راستای فرهنگ اسلام راستین باشد/ باید مراقب القای شبهات باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امیدواریم با مرور خاطرات دفاع مقدس و آن ایثار‌ها و از خود گذشتگی‌ها ملت در مقابل تهاجم گسترده جهانی همچنان استمرار داشته باشد.

وی گفت: امام(ره) بودند که در جوانان تأثیر گذاشته و انقلابی را درون افراد ایجاد کردند و موجب شد تا قدرت نظام و اقتدارش در پایان چنگ به مراتب بیشتر از آغاز جنگ باشد.

بقای نظام در استمرار روحیه ایثار و ازخودگذشتگی ملت است

عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: باید آن روحیه در بین ملت خصوصا جوانان استمرار داشته باشد که همین روحیه ایثار و فداکاری ملت می‌تواند بقا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را در صحنه‌های بین المللی تضمین کند.

وی جایگاه امور فرهنگی در کشور را جایگاه عظیمی عنوان کرد و افزود: امیدواریم تلاش‌های شما در این عرصه مورد عنایات حضرت ولی عصر (عج) قرار بگیرد.

آیت الله مقتدایی با بیان اینکه باید امور فرهنگی نظام منطبق با امور فرهنگی اسلام باشد، گفت: فرهنگ عمومی کشور باید در راستای فرهنگ اسلام راستین و آن چیزی شود که امام راحل انتظار داشتند.

وی با اشاره به اینکه امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب و اکنون مقام معظم رهبری عنایت ویژه به اینکه همه چیز باید اسلامی باشد دارند لذا دستگاه‌های اجرایی هم باید اسلامی باشند.

اگر در مسائل فرهنگی خللی ایجاد شود قابل ترمیم نخواهد بود

قائم مقام جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه امام راحل به فرهنگ عمومی عنایت خاصی داشتند و می‌خواستند کل قوا اسلامی باشد به خصوص در جبهه فرهنگ، افزود: مقام معظم رهبری نیز این گونه اعتقاد دارند و در اجلاس خبرگان ایشان فرمودند که نسبت به مسائل فرهنگی دغدغه دارم و همچنین فرمودند اگر در مسائل فرهنگی خللی ایجاد شود قابل ترمیم نخواهد بود.

وی عنوان کرد: در جامعه مدرسین حوزه علمیه نیز اعضا جلسات متعددی راجع به اشکالاتی که در امور فرهنگی کل کشور وجود دارد تشکیل دادند و با هم بحث کردند.

تشکیل کمیسیون امور فرهنگی در جامعه مدرسین

آیت الله مقتدایی از تشکیل کمیسیونی در جامعه مدرسین حوزه تحت عنوان کمیسیون امور فرهنگی خبر داد و گفت: این کمیسیون برای مشکلات فرهنگی راه حل‌هایی را پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اعضای این کمیسیون برخی نا‌امنی‌های فرهنگی را در کشور احساس می‌کنند و اگر برخی مسائل ادامه داشته باشد لطمه امنیتی به کشور وارد می‌شود.

عضو خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه باید فرهنگ عمومی را جدی گرفت، توضیح داد: در فرهنگ عمومی کوتاهی نداشته باشید و اگر در جایی اشکالی می‌بینید سریع اقدام به رفع آن کنید و ما آمادگی داریم تا در هر جایی که نیاز باشد حضور پیدا کنیم.

باید مراقب القای شبهات دشمنان باشیم

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور عنایت ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دارند، گفت: امروز دشمنان ما از طرح تحریم‌ها و حملات نظامی نا‌امید شدند و از راه القای شبهات و هجمه فرهنگی کار خود را انجام می‌دهند که باید مراقب آنان بود.

آیت الله مقتدایی با اشاره به اینکه دشمن با هجمه فرهنگی در جوانان و دانشگاه‌های ما نفوذ می‌کند، افزود: هدف دشمن دلسرد کردن مردم از نظام، رهبری و روحانیت است که باید برای مقابله با آنان همت بالایی داشت.

وی اظهار کرد: باید در بین عموم مردم فرهنگ دینی اصیل حاکم باشد و باید با جدیت برای دینی بودن فرهنگ عمومی تلاش کرد.