اداره مرکز نگهداری معتادان به بخش غیر دولتی سپرده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته فعالیت شورای مبارزه با مواد مخدر استان بیش از 9 ماه وقفه داشت که با روی کار آمدن استاندار جدید، فعالیت این شورا با جدیت هرچه تمام از سر گرفته شد.

وی نبود اردوگاه های نگهداری از معتادان را بر اساس موضوع ماده 16 قانون مبارزه با موادر مخدر از مهم ترین نیازمندی های استان در این حوزه دانست و تصریح کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک، اردوگاه هایی را به همین منظور در استان ایجاد کرده و مدیریت آن را به بخش غیر دولتی بسپاریم تا بیش از پیش شاهد کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد در سطح آذربایجان شرقی باشیم.

شبستری با تاکید بر اینکه نباید معتادان را مجرم تلقی کرد ادامه داد: همه باید بدانیم که این گونه افراد بیمار بوده و نیازمند حمایت هستند تا بتوانند در جامعه نقش آفرینی داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همکاری صدا و سیما، رسانه ها و مطبوعات محلی را در زمینه کاهش اعتیاد در استان و آگاه سازی مردم مهم ارزیابی کرد و گفت: باید فرهنگ پذیرش معتادان بهبود یافته و توانمندسازی بیش از پیش آنها در جامعه نهادینه شود.