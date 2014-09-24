نباید شاهد رواج دروغ در جامعه باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار حجت الاسلام والمسلمین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و حجت الاسلام و المسلمین ایزدپناه مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در سخنانی با اشاره به اینکه موضوع فرهنگ در سطح جامعه از جایگاه مهمی برخوردار است، اظهار داشت: ارتقای فرهنگ عمومی جامعه نیازمند اقدامات و برنامه ریزی های جدی است.

وی با اشاره به افزایش دروغ و غیبت در جامعه تصریح کرد: دروغ در کشورهای غربی رواج دارد ولی نباید شاهد رواج یافتن دروغ در جامعه ایران باشیم.

این مرجع تقلید با بیان اینکه جامعه به فعالیت‌های فرهنگی نیاز جدی دارد، تصریح کرد: فعالیت در شورای فرهنگ عمومی بسیار با اهمیت است.

آیت‌الله موسوی اردبیلی با اشاره به اهمیت و نقش اساسی خانواده‌ها در تربیت فرزندان یادآور شد: باید خانواده‌ها به تربیت فرزندان اهمیت بیشتری داده و نگاه ویژه داشته باشند.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام والمسلمین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در سخنانی به حضور و فعالیت های اجرایی آیت‌الله موسوی اردبیلی اشاره کرد و گفت: پس از تشکیل و تصویب شورای فرهنگ عمومی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1364، این شورا تاکنون بیش از 620 جلسه داشته که مصوبات آن واجب الاجرا بوده و استانداران موظف به ابلاغ مصوبات هستند.

وی با اشاره به نامگذاری سال و توجه به مقوله فرهنگ، اظهار داشت: برای استفاده از راهنمایی های مراجع و علمای عظام در قم حضور پیدا کردیم تا با اجرای راهکارهای حضرات، اصلاح فرهنگ جامعه را شاهد باشیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تشکیل شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی، تصریح کرد: مسئولیت این شورا بر عهده شورای فرهنگ عمومی است.

