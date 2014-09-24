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۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

رشیدیان:

شهدا از بزرگترین عوامل قدرت نظام اسلامی هستند

شهدا از بزرگترین عوامل قدرت نظام اسلامی هستند

مشهد – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شهدا از بزرگترین عوامل قدرت نظام اسلامی هستند، گفت: هشت سال جنگ تحمیلی از بزرگترین سندهای افتخار جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، ظهر چهارشنبه در بازدید از مراکز توانبخشی جانبازان شهید رستمی و امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بی تردید جانبازان و شهدا از عوامل اصلی قدرت جمهوری اسلامی هستند و ایثارها و از خودگذشتگی آنان بزرگترین سند افتخار ایران اسلامی است.
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر باید با تلاش مسئولان به سمت ارتقاء و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، راه شهدا و آرمان‌های جانبازان حرکت کرد، افزود: جانبازان و شهدا یادآور دفاع جانانه از این مرز و بوم و اعتقادات پاک ملت غیور ایران اسلامی هستند و  باید از آنان در تمامی ایام سال قدردانی کرد.
 
استاندار خراسان رضوی یادآور شد: در قرآن کریم بعد از ایمان و عمل صالح، مجاهدت در راه خدا از سودمندترین اعمال است و در حقیقت جانبازان در معامله با پروردگار سلامت جسمی خود را در برابر سعادت اخروی و صیانت از میهن اسلامی فدا کردند.
 
به گفته وی رزمندگان سلامتی خود را برای دفاع از این مرز و بوم از دست دادند و این عزیزان با اراده و همت پولادین خود برای این ملت حماسه‌ای به یادماندنی آفریدند که در نوع خود بی نظیر است.
 
رشیدیان تاکید کرد: رنج خانواده‌های جانبازان نیز دارای اجر بالایی است و این خانواده‌ها سختی و فشارهای زیادی را متحمل شدند.

 

کد مطلب 2377019

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