ضرب الاجل محسنی اژه ای به وزارت ارتباطات / سرنوشت پرونده های مهم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین خبر این هفته در حوزه قضا مربوط به ضرب الاجل حجت الاسلام محسنی اژه ای برای مسدود سازی محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی بود. معاون اول قوه قضائیه در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات اعلام کرد: در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه های اجتماعی یاد شده اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضائی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.

فاطمه هاشمی تبرئه شد

در این هفته همچنین فاطمه هاشمی با رای قضات شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.فاطمه هاشمی ششم شهریور سال 92 به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضائیه و مقننه به شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.دادگاه وی 18 دی ماه سال گذشته برگزار شد و قاضی او را به 6ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق شده است، محکوم کرد.با اعتراض فاطمه هاشمی به رای دادگاه پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد.در ادامه قضات شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای برای برائت فاطمه هاشمی صادر کردند.

مهمترین پاسخ های سخنگوی دستگاه قضا

در این هفته شصت و نهمین نشست سخنگوی دستگاه قضا برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام محسنی اژه ای به پرسش خبرنگاران پاسخ داد که مهمترین بخش های آن به شرح زیر است.

*در پرونده "ب .ز" دو اتفاق جدید افتاده است و مشخص شده این متهم در مقاطعی از شناسنامه هایی با مشخصات دیگر استفاده می کرده، استفاده از چند شناسنامه از دو جهت جرم است. نخست اینکه فردی همزمان دارای چند شناسنامه جعلی است و دوم هم نوع کاری که با شناسنامه انجام می دهد.این متهم توانسته بود در مدتی با اقداماتی ناصحیح رابطینی را در زندان پیدا کند و پیغام های خود را به اطراف به بیرون از زندان انتقال دهد تا در برخی موارد سرپوش درست کند. واسطه های وی شناسایی شده و از آنها تحقیق شده است که تعدادی از این افراد در بازداشت هستند و باب جدیدی در پرونده باز شده است.

*در خصوص تجمع دراویش ،هر فرد که اعتراضی دارد باید از طریق قانون حرفش را بزند و اگر در خیابان تجمع کنند به دلیل اختلال در نظم عمومی توسط دستگاههای مربوطه برخورد می شود. به این افراد هم اخطارها و اعلام ها داده شد اما تعدادی از آنها به دلیل درگیری بوجود آمده دستگیر شده اند که برخی آزاد و برخی هم به زودی آزاد می شوند.

*در مورد پرونده خانم غنچه قوامی ، این پرونده ارتباطی با حضور وی در ورزشگاه ندارد و پرونده در حال رسیدگی است.

سرنوشت سه پرونده قضایی

پیمان حاج محمود عطار، یک وکیل دادگستری هم آخرین وضعیت پرونده های مرتضوی ، روغن پالم و بنزین آلوده را تشریح کرد.

مرتضوی : هم شهریور مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد و تحقیقات از او انجام شد. بر اساس قانون ارتقاء سلامت اداری پرونده های فساد مالی باید از سوی وزارت اطلاعات بررسی شود. به همین خاطر ما درخواست کردیم که پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گرفته شود و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت نیز با این درخواست ما موافقت کرد. در خصوص بخش کهریزک نیز با توجه به اینکه ما سمتی در این پرونده نداریم اطلاعاتی درباره آن به ما اعلام نشده است.

روغن پالم: معاون فعلی وزیر بهداشت یک بار به دادسرا احضار شده اما در جلسه حاضر نشده بود که بازپرس یک بار دیگر وی را به دادسرا احضار کرده است. اگر این بار نیز در دادسرا حاضر نشود احتمال دارد برای وی قرار جلب صادر شود. البته معاون وزیر بهداشت لایحه ای به دادسرا ارائه کرده که در آن مدعی شده در خصوص روغن پالم در شیر به وظایف خود عمل کردیم و از ابتدای مهر دیگر در شیر از روغن پالم استفاده نمی شود. حال این سئوال مطرح است چرا پیش از این در این مورد اقدامی صورت نگرفت و اگر شجاعت بیان وزیر بهداشت نبود این موضوع همچنان ادامه داشت.

بنزین آلوده: در این خصوص از خانم ابتکار گلایه داریم که چرا به وظایف قانونی خود عمل نکرده است در حالی که از آلوده بودن بنزین اطلاع داشتند باید علیه وزیر سابق نفت اعلام جرم می کردند.

توصیه رئیس دستگاه قضا به روحانی

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه این هفته در جمع مسوولان عالی قضایی گفت: ئیس جمهوری که خود «فرزند جبهه و جهاد» است، در مذاکرات و سخنرانی‌های سفر نیویورک، ارزش‌های ملت را که برآمده از دفاع مقدس است، به بهترین وجه نمایندگی کند. ان‌شاء الله در مذاکرات هسته‌ای نیز همین استقلال و پایداری بر ارزش‌ها ظهور پیدا کند، زیرا این سرمایه بزرگ مذاکره کنندگان و در واقع خط قرمز انقلاب، نظام و رهبری است. همه از تیم مذاکره‌کننده در چارچوب اصول این نظام حمایت می‌کنند. اصلی‌ترین اصول نظام، حفظ عزت و استقلال کشور و دفاع از آن است.