موقوفات اردبیل شناسایی، احیاء و توسعه یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی بهد از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه استان اردبیل افزود: اوقاف و امور خیریه وظیفه سنگینی بر عهده دارد و باید طوری رفتار کند که مورد وثوق مردم قرار گیرد و مرد نسبت به وقف اموال خود به این اداره اعتماد داشته باشد.

وی وظیفه اوقاف را احیای موقوفات و برخورد با متجاوزان و متصرفان اعلام کرد و یادآور شد: در قدم بعدی وظیفه اوقاف این است که حساب و کتاب و در‌آمد وقفی شفاف و روشن شده و در بعد نظارت کار اساسی و اجرایی انجام شود.

امام جمعه اردبیل با اشاره به یکی دیگر از مهمترین وظایف اوقاف به لزوم انتصاب هیئت امنای متخصص فرهنگی در مساجد تاکید کرد.

وی متذکر شد: پیشنهاد من به رئیس سازمان اوقاف کشور این است که در انتصاب هیئت امنای مساجد اقداماتی صورت گیرد که افراد متخصص فرهنگی و دارای جایگاه مطلوب هیئت امنا شوند.

عاملی با بیان اینکه این سازمان باید در جهت تشویق و ترغیب مردم جهت وقف مازاد اموال خود کارهای فرهنگی و اقدامات زیربنایی انجام دهد افزود: ضمن احترام به هیئت امنای پیشکسوت و با نفوذ مساجد محلات، معتقدم که باید در کنار آنها یک مدیر فرهنگی با تخصص لازم حضور داشته باشد تا برای سنین و جنسیت‌ مختلف جامعه تصمیم‌گیری کند.

به گفته وی علاوه بر این تخصصی شدن اهیئت امنا مساجد می تواند مردم را با راهکارهای مناسب نسبت به سمت فرهنگ حسنه وقف راهنمایی کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل نیز در این دیدار تاکید کرد که اوقاف و امور خیریه در حد توان از نیات واقفان دفاع و جهت توسعه فرهنگ حسنه وقف نهایت تلاش خود را بکار خواهد بست.

حجت الاسلام اکبر قیامی با بیان اینکه این نهاد یک اداره فرهنگی است، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری که بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود، ما نیز بیشتر مصمم هستیم که در جهت فرهنگ سازی و تبدیل امامزاده ها به یک فضای معنوی و فرهنگی اقدامات شایسته ای انجام دهیم که همواره بیشتر تاکیدات ما بر روی همین محور بوده است.